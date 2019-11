Izjemen skok Izeta Rastoderja na lestvici najbogatejših

Skupno premoženje stotih najbogatejših Slovencev je po oceni revije Manager težko 5,6 milijarde evrov. Kje na lestvici so nekateri znani slovenski podjetniki in poslovneži?

Premoženje 100 najbogatejših Slovencev se je v zadnjem letu malenkost zmanjšalo, ocenjuje revija Manager, ki vsako leto pripravlja lestvico.

Razloge za dvoodstotni padec v primerjavi z letom 2018 pripisujejo slabšim obetom za prihodnost. Rekorder največjega skoka je še drugo leto zapored Boštjan Bandelj, ki mu je premoženje zraslo za 150 odstotkov, na nekaj manj kot 100 milijonov evrov.

Nekdanji predsednik Olimpije med prvih 20

Velik skok, s 40. na 19. mesto, je uspel tudi poslovnežu Izetu Rastoderju in njegovi ženi. Rastoderju, ki je znan predvsem po trgovanju z bananami, se je v zadnjem letu premoženje povečalo za 43 milijonov evrov.

Izet Rastoder se v zadnjem času vse več ukvarja tudi z gradbenimi projekti. Foto: Sportida V javnosti je Rastoder ob blagovni znamki Derby poznan kot nekdanji predsednik nogometne Olimpije, ki jo je nato prodal srbsko-ameriškemu poslovnežu Milanu Mandariću. Ta v zadnjem obdobju išče novega lastnika za ljubljanske nogometaše.

Rastoder se je v zadnjem času podal tudi v gradbene vode. Največ se dogaja v Šiški, kjer je v začetku leta začel graditi najvišja stanovanjska bloka, ob tem pa je tudi lastnik sicer propadajočega poslovnega dela Stožic. Pred dvema letoma je od jordanskega sklada kupil hotel Bellevue na Šišenskem hribu, kjer naj bi uredili hotel s 100 sobami.

Rastoderja nam danes ni uspelo priklicati na mobitel.

Po podatkih poslovnega asistenta Bizi.si je matično podjetje Rastoder, kjer ima Izet 95-odstotni delež (preostalih pet ima njegova žena), lani ustvarilo nekaj manj kot 116 milijonov evro prihodkov. Čeprav so bili nižji kot leta 2017 (19 milijonov evrov manj), pa so povečali dobiček z 8,1 na 10,7 milijona evrov.

Petrič na rob stoterice

Za razliko od Rastoderja pa je velik padec doživel Stojan Petrič, ki je skupaj z ženo in hčerko posredno največji posamični lastnik idrijskega Kolektorja. Njegovo ocenjeno premoženje se je zmanjšalo za nekaj več kot 7,5 milijona evrov, kar je pomenilo padec z 59. na 92. mesto.

Na lestvici tudi najbolj znano slovensko ime

Deset ljudi oziroma družin se je letos vrnilo med 100 najbogatejših, med njimi pa je tudi verjetno najbolj znano slovensko ime Janez Novak. Gre za polovičnega lastnika RLS Merilna tehnika, ki se ukvarja s senzorji. Njegovo premoženje so ocenili na 24,1 milijona evrov.

Potrebna dva milijona manj

Za uvrstitev na lestvico je bilo treba letos imeti dva milijona manj pod palcem. Lani je 100. mesto zasedal Štefan Krajnc, ki je prek družbe Tamak skoraj četrtinski lastnik Cablexa. Podjetje iz Tržiča se ukvarja z izdelovanjem različnih izdelkov iz plastike in silikona za mehanske sklope.

Letos je 100. mesto osvojil Izotka Špan, ki se je po podatkih Managerja na lestvico vrnil po šestih letih. Je lastnik podjetja Tajfun Planina, ki izdeluje kmetijske in gozdarske stroje, njegovo premoženje pa so ovrednotili na 22,2 milijona evrov.

Iz garažnih podjetij ustvarili več milijonov evrov vredna podjetja

Na lestvici so vse bolj zastopani ustanovitelji garažnih podjetij, ki so po letih neprestanih vlaganj razvili podjetja do te ravni, da so vredna več deset milijonov evrov. Na letošnji lestvici je zgolj en novinec, se je pa po večletnem premoru nanjo vrnilo deset ljudi ali družin.

Največji skok, kar za 150 odstotkov oziroma 60 milijonov evrov, 98,8 milijona evrov, je drugo leto zapored uspel Boštjanu Bandlju, ustanovitelju ekstremno rastočega podjetja Belektron. Ta se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi.

Jeff Bezos, prvi mož spletnega trgovca Amazon. Foto: Reuters

Svetovno gledano ima pod palcem največ Bezos

Če pogledamo svetovno, je po podatkih ameriške revije Forbes, ki pripravlja lestvico najbogatejših zemljanov, na vrhu prvi mož Amazona Jeff Bezos. Njegovo premoženje naj bi bilo težko 131 milijard dolarjev, sledita pa mu ustanovitelj Microsofta Bill Gates in ameriški vlagatelj Warren Buffett.