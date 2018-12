Izgubljene pošiljke in zamude pri dostavi paketov načenjajo živce

Nezanesljiva dostava, izgubljene pošiljke, težave pri sledljivosti pošiljk in čakanje v dolgih vrstah pred poštnimi okenci. Vse to so težave, ki načenjajo živce in potrpljenje uporabnikov storitev Pošte Slovenije. V tej družbi priznavajo, da je vse več izgubljenih paketov.

"V slovenski spletni trgovini sem naročil osebni računalnik. Čez nekaj dni sem od Pošte Slovenije dobil kratko sporočilo, da so ga prejeli in da ga lahko pričakujem naslednji dan. Toda paketa nisem prejel," eno od neprijetnih izkušenj opiše naš bralec.

Ko je želel preveriti, zakaj dostave ni bilo na dogovorjeni dan, mu je zaposleni na Pošti Slovenije odvrnil, da sistem ni našel paketa ne v skladišču ne v dostavnem kombiju. "Naslednje jutro sem znova klical na Pošto Slovenije, kjer so čez noč naposled našli paket. Kje so ga našli in zakaj se je izgubil, niso pojasnili," je opisal.

Nekaj tednov pozneje je pri trgovskem podjetju iz Ljubljane naročil električno orodje. "Odločil sem za dostavo na dom, saj gre za težak paket. Za to storitev sem tudi plačal. Dva dni pozneje me obvestijo, da ga lahko pričakujem čez dan, toda paketa ni bilo, čeprav je bila stara mama ves dan doma. Ponj sem moral v poštno poslovalnico," je sklenil.

Podobne težave je imela bralka, ki je redna uporabnica storitev Pošte Slovenije. Najmanj trikrat na teden odpošlje ali prejme paket, v večini primerov iz tujine.

"Poštar enkrat pozvoni, drugič ne. V večini primerov paket konča na pošti in ga moram osebno prevzeti," je dejala. Tudi v njenem primeru je skoraj vselej doma nekdo, ki lahko podpiše in prevzame paket, vendar velikokrat najde le listek v poštnem nabiralniku.

Mnogo boljše izkušnje ima z drugimi ponudniki paketnih storitev na slovenskem trgu, ki obveščajo o točni uri dostave in se vnaprej prepričajo, da bo prejemnik paketa lahko sprejel pošiljko.

"Dodatno zaposlujemo"

Težave uporabnikov bodo prišle še bolj do izraza v teh dneh, ko se pred božično-novoletnimi prazniki tradicionalno močno poveča število nakupov prek spletnih trgovin.

Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije Foto: STA Da bi zagotovila dostavo teh pošiljk, je Pošta Slovenije v preteklosti sprejela celo nekatere ukrepe, kot je dostava paketov v soboto. "Med aktivnostmi je tudi dodatno zaposlovanje pismonoš in dostavljavcev," so pojasnili v družbi.

Pošta Slovenije je sicer še vedno največji ponudnik poštnih storitev in ima vzpostavljeno največjo mrežo v državi z več kot 650 oddajnimi mesti. Prek njene mreže gre velika večina paketnih pošiljk.

"Glavni krivec je predpraznični čas"

V Pošti Slovenije priznavajo, da se v zadnjem času srečujejo z nekoliko več vprašanji in pritožbami strank kot med letom.

Glavni razlog za to je močno povečan poštni promet v predprazničnih dneh, zaradi katerega jim vseh pošiljk ne uspe dostaviti takoj oziroma naslednji delovni dan po sprejemu.

Poudarjajo, da so ob koncu leta priča več kot 20-odstotnemu povečanju količin paketnih pošiljk ter posledično polni zasedenosti zmogljivosti na nekaterih območjih. "Še vedno pa velja, da večino paketov dostavijo naslovnikom naslednji delovni dan po sprejemu," poudarjajo.

"Vsekakor se strankam za morebitne nevšečnosti opravičujemo, v primeru poškodovane pošiljke pa se lahko vloži reklamacija na najbližji pošti," so svetovali uporabnikom.

Na vprašanje, ali je za prej opisane težave, s katerimi se soočajo uporabniki, s katerimi smo se pogovarjali, verjetno pa tudi številni drugi, kriv tehnični ali človeški dejavnik, niso odgovorili.

Foto: STA

Vse več izgubljenih pošiljk

Na Pošti Slovenije so potrdili informacije, da se povečuje delež izgubljenih paketov. Koliko so jih izgubili, niso razkrili. Navedli so le število o odškodninah:

- v letu 2015: 0,0049 % odškodnin za izgubljene pakete glede na vse sprejete pakete,

- v letu 2016: 0,0052 %.

- v letu 2017: 0,0075 %,

- v letu 2018 (januar–oktober): 0,0082 %.

Število izplačanih odškodnin za izgubljene pakete se je torej v treh letih povečalo za 60 odstotkov.

Podatki o tem, koliko paketov letno dostavi Pošta Slovenije, niso javni. Zadnji razpoložljivi podatki so iz leta 2016, ko je bilo v Sloveniji dostavljenih 11,7 milijona paketov, pri čemer ima Pošta Slovenije prevladujoč položaj na trgu. Samo v letu 2016 se je število paketov povečalo za več kot desetino.

Kot izgubljena se sicer šteje knjižena pošiljka (opremljena s sprejemno številko), ki ni bila vročena niti naslovniku niti vrnjena pošiljatelju.

Foto: STA

Slabi pogoji za delo poštarjev

Dejstvo je, da ima Pošta Slovenije že dolgo časa velike težave zaradi pomanjkanja poštarjev, torej zaposlenih, ki delajo na terenu.

Že v času, ko je družbo vodil Aleš Hauc, so zaradi upada prihodkov iz osnovne poštne dejavnosti začeli poslovanje širiti v druge dejavnosti. Pismonoše in vozniki kombijev so morali začeti prevažati in dostavljati pakete in številne druge predmete.

Zaradi vse težjih pogojev dela so poštarji v preteklosti že nekajkrat zagrozili s stavko, med drugim so zahtevali višje plače.

"Pogoji za delo so slabi. Delavci pridejo in kmalu odidejo. Za plačo, kakršno dobivamo, gre marsikdo raje polnit police trgovskih središč," je slabe delovne pogoje lani za Siol.net komentiral Saša Gržinič, predsednik koprskega Sindikata poštnih delavcev KS 90.

Ena od glavnih posledic je povečano število zdravniških odsotnosti na področju dostave, zaradi česar morajo iskati nove delavce. Toda v zadnjih letih jim dodatno težavo povzroča visoka gospodarska rast, zaradi katere primanjkuje kadra.

Zato so v Pošti Slovenije v zadnjem času začeli oglase za poštarje objavljati tudi v Srbiji in BiH.

Kmalu konec ročnega popisovanja paketov

Pošta Slovenije je sicer podobno kot drugi nekdanji monopolisti pogosto tarča kritik, da ne gre v korak s časom in da jo konkurenca z uvedbo novih tehnologij prehiteva po desni.

V strateških dokumentih družbe je tako že nekaj let ena glavnih besednih zvez digitalizacija družbe in njenih storitev. Veliko napora in denarja vlagajo v nove dejavnosti in tudi v elektronsko poslovanje, s čimer bi uporabnikom olajšali in skrajšali storitve.

Kljub temu uporabniki, ki poskušajo na poštnem okencu prevzeti paket, še danes začudeno opazujejo uslužbenca, kako lista po veliki knjigi in išče podatke o paketu.

Ti prizori naj bi bili že kmalu preteklost. "Vročitev pošiljk v dostavi že izvajamo prek mobilne aplikacije na telefonu, kjer smo torej papirno poslovanje že ukinili, v teku pa so tudi aktivnosti za digitalizacijo procesa pri izročitvi pošiljk na poštnih okencih, katerih cilj je, da tudi na poštnih okencih papir nadomestimo z ustrezno napravo," so poudarili.

Foto: STA

Zakaj konkurenca lahko, Pošta pa ne?

V nasprotju z izkušnjami naših bralcev zagotavljajo tudi, da nimajo težav s sledenjem pošiljk.

Tako imajo uporabniki na voljo sledenje od sprejema do vročitve. "Naslovniki za pakete prejmejo minimalno dve obvestili SMS, in sicer da je pošiljatelj paket oddal v prenos in nato pred samo dostavo," so opisali.

Res pa je, da določeni uporabniki nimajo informacije o statusu paketa, ko je ta v fazi predelave in usmerjanja na dostavno pošto v poštnem logističnem centru.

Dejstvo, da konkurenca svoje stranke obvesti o točno določeni uri prispetja paketa in jih celo vnaprej pokliče in potrdi termin, medtem ko sami zgolj napovedo, da bo paket prispel v času uradnih ur (od 8h do 16h), jih ne moti.

Če želijo uporabniki prevzeti paket v določenem časovnem oknu, lahko od pošiljatelja zahteva, da ta ob oddaji paketa izbere storitev dostava do 10. ure, dostava po 16. uri. Za naslovnike v mestu Ljubljana pa je mogoča tudi dostava med 18. in 20. uro.

"Če v času dostave niso dosegljivi, lahko paket dostavimo sosedu ali v vnaprej dogovorjen prostor (pustimo ga na terasi, pod nadstreškom, v lopi)," so pojasnili. Prav tako omogočajo brezplačno ponovno dostavo, omogočeno je tudi prepošiljanje na drug naslov.