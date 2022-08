Iz Londona v ZDA v le nekaj urah: kdaj boste leteli s potniškimi nadzvočnimi letali?

Letala Overture so po zagotovilih Boom Supersonic zasnovana tudi tako, da uporabljajo stoodstotno trajnostno letalsko gorivo. Pri razvoju letal podjetje med drugim sodeluje z ameriško vojsko in družbo Rolls-Royce.

Ameriška letalska družba American Airlines bo od novoustanovljenega podjetja Boom Supersonic kupila do 20 nadzvočnih letal Overture, ki bodo ob prihodu na trg ena najhitrejših potniških letal na svetu, so v sredo sporočili iz družbe. Dogovor ob tem omogoča nakup dodatnih 40 letal. Finančnih podrobnosti dogovora družbi nista razkrili.

Po trenutnih načrtih družbe Boom Supersonic naj bi letala Overture prve potnike začela prevažati do leta 2029. Ta so zasnovana tako, da bodo lahko prevažala 65 do 80 potnikov s hitrostjo 1,7 macha nad vodo z dosegom 4.250 navtičnih milj. Poleg tega je letalo zasnovano tako, da lahko opravi več kot 600 poletov po vsem svetu v skoraj polovico krajšem času.

Če bodo letala dejansko dosegla tovrstno hitrost, bodo s tem pri letenju preko vode dvakrat hitrejša od sedanjih najhitrejših komercialnih letal in 20 odstotkov hitrejša pri letenju nad kopnim, je navedeno na spletni strani Boom Supersonic. Obenem bi to predstavljalo nadzvočno hitrost, saj velja, da vsa letala oziroma telesa, ki se gibljejo s hitrostjo nad enim machom, prebijejo zvočni zid.

Dvakrat krajši leti

Takšna letala bodo ameriški letalski družbi zagotovila pomembno prednost pri hitrosti, so poudarili pri American Airlines.

"Med številnimi možnostmi so poleti iz Miamija v London v manj kot petih urah in iz Los Angelesa v Honolulu v treh urah," so izpostavili v sporočilu za javnost. Let iz Miamija v London trenutno traja okoli devet ur in pol.

V skladu s pogodbo bo morala družba Boom Supersonic pred dostavo letal izpolnjevati standardne operativne, izvedbene in varnostne zahteve kot tudi druge običajne pogoje družbe, so pojasnili.

Stoodstotno trajnostno gorivo

V American Airlines so potrdili, da so plačali kavcijo za prvih 20 letal, vendar nadaljnjih finančnih podrobnosti dogovora niso razkrili. "V prihodnosti bodo nadzvočna potovanja pomemben del naše sposobnosti zagotavljanja storitev za naše stranke," je dejal finančni direktor letalske družbe Derek Kerr.

