Obseg naročil iz tujine se je skrčil za 13,3 odstotka, obseg domačih naročil pa za 6,8 odstotka.

V preteklih mesecih se je obseg naročil povečeval, kar so spremljale ocene, da je Nemčija energetsko krizo kot posledico sankcij proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino prestala bolje od pričakovanj. "Danes objavljeni podatki o obsegu industrijskih naročil so ta dober začetek leta izničili. So kar močan signal recesije," je dejal ekonomist pri banki LBBW Jens-Oliver Niklasch.

Strahovi pred recesijo so bili v Nemčiji do nedavnega močno prisotni, a so jih spodbudnejši ekonomski kazalniki nato večinoma odpravili. Zdaj se bodo po pričakovanjih analitikov spet okrepili, piše AFP.