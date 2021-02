i.NNOVATIONNOW – nova digitalna platforma AluKönigStahl

Oglasno sporočilo

Visoko kakovostni sistemi iz aluminija, jekla in umetne mase, ki jih ponuja podjetje AluKönigStahl, omogočajo realizacijo modernih in energetsko učinkovitih objektov.

Podjetje AluKönigStahl je dobavitelj visoko kakovostnih sistemov iz aluminija, jekla in umetne mase. Z inovativnimi izdelki in odličnimi svetovalnimi storitvami je podjetje zanesljiv partner za izvajanje zahtevnih projektov.

Paleta ponudbe AluKönigStahl vključuje različne izdelke znanih blagovnih znamk Schüco in Jansen, ki se nenehno izboljšujejo in prilagajajo zahtevam sodobnih arhitekturnih trendov in najnovejših gradbenih smernic.

Svetovna pandemija covid-19 je na žalost prekrižala načrte številnim mednarodnim dogodkom, med drugim vodilnemu svetovnemu gradbenemu sejmu BAU 2021 v Münchnu. V AluKönigStahl bomo z našo spletno platformo i.NNOVATIONNOW München preprosto pripeljali k vam! Na vašem računalniku ali pametnem telefonu vam bomo predstavili poudarke novih proizvodov in trendov zastekljenih elementov vodilnih svetovnih sistemskih ponudnikov Schüco in Jansen – in te aktivnosti bodo potekale skozi celo leto 2021.

i.NNOVATIONNOW je naš novi format v duhu časa, ki je hkrati hiter, digitalen in tudi oseben. Neodvisno od tega, kje se nahajate ali na kakšni napravi spremljate naše predstavitve.

Če nočete ničesar zamuditi, ne spreglejte naše platforme i.NOW.

OSREDNJA TEMA V MESECU FEBRUARJU – ZDRAVA GRADNJA Ljudje niso nikoli preživeli več časa v zaprtih prostorih kot danes. Zato ni čudno, da tema postaja vse bolj pomembna. V mnogih vidikih: od naravnega prezračevanja z zvočno izolacijo, rekuperacijo toplote, protimikrobnih ročajev in površin pa vse do lahke dostopnosti oken, vrat in drsnih vrat brez ovir ter popolnoma integriranih rešitev za zaščito pred soncem.

AluKönigStahl podpira svoje partnerje z obsežnimi storitvami - v vseh fazah gradbenih projektov. Izvajanje konceptov trajnostne gradnje ne podpira ne le kakovosti izdelkov samih, temveč tudi strokovne svetovalne storitve sodelavcev podjetja. Na ta način lahko izvajalci projektov pridobijo ustrezne informacije pri odločanju o izbiri optimalnih komponent sistema.

Interakcija na področjih proizvodnih tehnologij, izobraževanja zaposlenih in programskih storitev ob stalnem upoštevanju tehničnih smernic zagotavlja učinkovito in visoko kakovostno izvajanje projektov.

Podjetje AluKönigStahl je vodilni specialist na vseh trgih, kjer deluje – tudi v Sloveniji. To tržno pozicijo zagotavljajo preverjeno in intenzivno svetovanje ter kontinuirana podpora vsem partnerjem v procesu gradnje objektov.

Hiša Philippe Starck Foto: AluKonigStahl Leto izvedbe: 2015

Država: Francija

Vrsta objekta: stanovanjski objekt

Arhitekturni biro: Philippe Starck

Material: aluminijska konstrukcija

Tip elementa: okna in vrata

Sistem: Schüco AWS 90,Schüco ADS 90

Izvedba: Domal d.o.o. Hotel InterContinental Ljubljana Foto: AluKonigStahl Foto: AluKonigStahl Leto izvedbe: 2017

Država: Slovenija

Vrsta objekta: hotel

Arhitekturni biro: OFIS ARHITEKTI d.o.o.

Material: aluminijska konstrukcija

Tip elementa: fasada

Sistem: Schüco USC 65

Izvedba: Reflex d.o.o. Center starejših Hodoš Foto: AluKonigStahl Leto izvedbe: 2012

Država: Slovenija

Vrsta objekta: center starejših občanov

Arhitekturni biro: Ravnikar Potokar d.o.o.

Material: aluminijska konstrukcija

Tip elementa: okna in vrata, fasada

Sistem: Schüco FW 50+,Schüco AWS 70.HI

Izvedba: Reflex d.o.o.

Več informacij: ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.

Neubergerjeva 31, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)1 280 73 00

E-Mail: office@alukoenigstahl.si www.alukenigstahl.si

