i.NNOVATIONNOW – nova digitalna platforma AluKönigStahl

Oglasno sporočilo

Visokokakovostni sistemi iz aluminija, jekla in umetne mase, ki jih ponuja podjetje AluKönigStahl, omogočajo realizacijo modernih in energetsko učinkovitih objektov.

Podjetje AluKönigStahl je dobavitelj visokokakovostnih sistemov iz aluminija, jekla in umetne mase. Z inovativnimi izdelki in odličnimi svetovalnimi storitvami je podjetje zanesljiv partner pri izvajanju zahtevnih projektov.

Paleta ponudbe AluKönigStahl vključuje različne izdelke znanih blagovnih znamk Schüco in Jansen, ki se nenehno izboljšujejo in prilagajajo zahtevam sodobnih arhitekturnih trendov in najnovejših gradbenih smernic.

Svetovna pandemija covid-19 je na žalost prekrižala načrte številnim mednarodnim dogodkom, med drugim vodilnemu svetovnemu gradbenemu sejmu BAU 2021 v Münchnu. V ALUKÖNIGSTAHL bomo z našo online platformo i.NNOVATIONNOW München preprosto pripeljali k vam! Na računalniku ali pametnem telefonu vam bomo predstavili nove proizvode in trende zastekljenih elementov vodilnih svetovnih sistemskih ponudnikov Schüco in Jansen – in te aktivnosti bodo potekale skozi celo leto 2021.

i.NNOVATIONNOW je naš novi format v duhu časa, ki je hkrati hiter, digitalen in tudi oseben. Neodvisno od tega, kje ste, oziroma na kakšni napravi spremljate naše predstavitve.

Če ne želite ničesar zamuditi, ne spreglejte odštevanja do zagona platforme i.NOW, 4. februarja ob 10.00 uri.

Pogled usmerjamo v tri teme

Nekaj vam že lahko izdamo – v središču naše online platforme so tri teme, ki bodo gradbeno stroko zaznamovale še leta v prihodnosti:

HEALTH Zdrava gradnja. Od naravnega prezračevanja in zvočne izolacije, prek povratnega pridobivanja toplote in dostopnosti brez ovir za okna, vrata in drsne elemente.

SMART Inteligentna gradnja. Hitra in učinkovita proizvodnja, tekstilne fasade in še veliko več, za pametno načrtovanje, gradnjo in poslovanje.



Varna gradnja. Raznolike rešitve ob potrebi po varnosti in zaščita pred vlomom, sabotažo, požarom ali sledenjem.

AluKönigStahl podpira svoje partnerje z obsežnimi storitvami − v vseh fazah gradbenih projektov. Izvajanje konceptov trajnostne gradnje ne podpira le kakovost izdelkov samih, temveč tudi strokovne svetovalne storitve sodelavcev podjetja. Na ta način lahko izvajalci projektov pridobijo ustrezne informacije pri odločanju o izbiri optimalnih komponent sistema.

Interakcija na področjih proizvodnih tehnologij, izobraževanja zaposlenih in programskih storitev, ob stalnem upoštevanju tehničnih smernic, zagotavlja učinkovito in visokokakovostno izvajanje projektov.

Podjetje AluKönigStahl je vodilni specialist na vseh trgih, kjer deluje – tudi v Sloveniji. To tržno pozicijo zagotavljata preverjeno in intenzivno svetovanje ter kontinuirana podpora vsem partnerjem v procesu gradnje objektov.

Več informacij: www.alukoenigstahl.si

Foto: AluKönigStahl Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana Referenčni objekt arhitekturnega biroja BIRO 4M je bil zgrajen leta 2014, steklena fasada je izvedena s sistemom Schüco FW 50+, okna in vrata pa s sistemoma Schüco ADS in AWS 70.HI. Foto: AluKönigStahl Medicinska fakulteta Maribor Referenčni objekt arhitekturnega biroja Plan B iz Maribora je bil zgrajen leta 2013, za zastekljene elemente sta uporabljeni konstrukciji iz aluminija za okna in vrata Schüco ADS in AWS 75.SI. Foto: AluKönigStahl Aparthotel Smartmens München Hotelski objekt v nemškem Münchnu je bil zgrajen leta 2016 in spada med objekte za namestitev poslovnih partnerjev Microsoft EU. Okna so izvedena s sistemom PVC Schüco Corona CT 70 z dodatno zvočno zaščito.

Naročnik oglasne vsebine je AluKönigStahl .