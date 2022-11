HSE ima novega direktorja

Štokelj je bil izbran med več predlaganimi kandidati na podlagi osebnega povabila nadzornega sveta in priporočila zunanje kadrovske agencije ter predstavljenih vizij družbe in skupine HSE, so sporočili iz HSE.

Štokelj je karierno pot začel kot elektroinženir v Soških elektrarnah Nova Gorica in jo nadgrajeval kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Na prelomu tisočletja je sodeloval pri vzpostavitvi trga z električno energijo ter bil zadolžen za postavitev trgovanja v nastajajoči družbi HSE. Leta 2002 je postal izvršni direktor trženja HSE in bil odgovoren za prodajo električne energije in sistemskih storitev ter trgovanje z električno energijo in ostalimi produkti, kot so ogljični kuponi, plini, RECS certifikati itd., to funkcijo pa je opravljal vse do leta 2017. V tem obdobju je bil tudi direktor več trgovalnih družb, ki jih je HSE odprl v tujini za potrebe trgovanja z električno energijo, ter član upravnega odbora termoelektrarne Russe v Bolgariji. Po odhodu iz HSE je opravljal svetovalne storitve na področju trga z električno energijo in učinkovite rabe energije, vodil projekte za družbe s področja energetike ter sodeloval pri postavitvi in vodil družbo GGE Italija. Od leta 2021 je bil Štokelj zaposlen v družbi GEN-I kot direktor strateškega upravljanja portfeljev.