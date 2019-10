Hrvaško-slovenski Drinkopoly zmagal v boju proti multinacionalki

Nedavno se je končal dolgoletni spor multinacionalke Hasbro in hrvaškega podjetja Kreativni događaji, kjer so ustvarili igro Drinkopoly. Igro ekskluzivno po vsem svetu trži slovensko podjetje Crazy Dice GmbH.

Hasbro, ki ima na leto več kot pet milijard dolarjev prometa, je lastnik več sto blagovnih znamk znanih igrač in je največji proizvajalec namiznih iger na svetu. Med drugim je tudi lastnik znane blagovne znamke Monopoly.

Drinkopoly je namizna igra za odrasle, ki spominja na Monopoly, a če pri Monopolyju igralec kupuje nepremičnine, pri Drinkopolyju - odvisno od naloge - pije dolge ali kratke pijače.

Foto: Drinkopoly.si

Multinacionalka želela preprečiti prodajo

Kot nam je povedal Matej Ambrožič, vodja marketinga in solastnik podjetja Crazy Dice GmbH, ki hrvaškemu podjetju Kreativni događaji za trženje Drinkopolyja plačuje licenčnino, je multinacionalka želela doseči prepoved prodaje namizne igre Drinkopoly pod tem imenom, ker naj bi metala slabo luč na njihovo igro Monopoly in ker je Hasbro zaščitil končnico -opoly.

"Hasbro je trdil, da Drinkopoly odžira posel Monopolyju, ker naj bi imel isti koncept in podobno ime, a mi smo ves čas govorili, da sta koncept in izkušnja povsem drugačna in ravno to je odločilo v našo korist," pravi Ambrožič.

Spor se je začel v letu 2011, ko je Hasbro tožil Hrvate in dosegel, da ne smejo uporabljati imena Drinkopoly. Nato pa so Hrvatje Hasbro tožili nazaj in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je nedavno odločil, da lahko namizno igro še naprej tržijo pod imenom Drinkopoly.

Zaradi spora z multinacionalko smo imeli težave pri sklepanju poslov, pravi Matej Ambrožič. Foto: Crazy Dice GmbH Kot poročajo hrvaški mediji, je primer postal eden od precedensov, na katerega se stranke pred EUIPO že sklicujejo, Hasbro pa zdaj nima več ekskluzivne pravice za uporabo končnice -opoly v Evropski uniji, so še poročali.

Za komentar smo vprašali tudi multinacionalko Hasbro. Odgovore še čakamo.

Zaradi multinacionalke so imeli težave pri sklepanju poslov

Kot nam je povedal Ambrožič, so imeli zaradi tožbe multinacionalke, ki jim je ves čas visela nad glavo, težave pri iskanju poslovnih partnerjev. "V tej branži vsi vedo, kako deluje Hasbro, in prvo vprašanje, ki smo ga dobili na sestankih, je bilo vedno, ali imamo rešene zaplete glede imena," pravi Ambrožič.

Kljub temu so se v zadnjih letih razširili, na leto prodajo okoli sto tisoč produktov in imajo 20-odstotno rast letno. Prisotni so v 24 državah po svetu, igro pa imajo prevedeno v devet različnih jezikov.

Leta 2015 so zaradi lažjega nastopa na mednarodnem trgu podjetje preselili v Nemčijo. Predvsem zaradi prodaje na Amazonu, ki iz Slovenije takrat še ni bila možna, nam je še povedal Ambrožič.

