Hrvaški turizem si po dobri poletni sezoni obeta še več

Hrvaška si je po odlični poletni turistični sezoni zadala ambiciozne cilje. V jesenskih mesecih želijo z novimi turističnimi produkti predvsem v notranjost države privabiti sodobne turiste. Ker so Slovenci navdušeni športniki in ljubitelji narave, jih nagovarjajo z aktivnim turizmom, naravo in ruralnim turizmom. S kampanjo "Mesec hrvaškega turizma" želijo vsem svojim obiskovalcem omogočiti potovanje in spoznavanje Hrvaške s precejšnjimi prihranki.

Hrvaška turistična skupnost v Sloveniji je predstavila neuradne rezultate letošnje poletne turistične sezone in načrte za v prihodnje. Čeprav je bila še spomladi zaradi koronavirusa usoda turistične sezone negotova, je bila zaradi odprtja Pelješkega mostu specifična, je na srečanju z novinarji v Ljubljani poudaril novi direktor predstavništva Bruno Bonifačić. Od nove turistične atrakcije si obetajo nov zagon turizma na tem delu Hrvaške, do danes je čezenj zapeljalo že 650 tisoč vozil.

Trenutno na Hrvaškem 200 tisoč gostov

Bonifačić je izrazil zadovoljstvo, da so v turizmu dosegli poslovne rezultate iz rekordnega leta 2019, saj koronskih let 2020 in 2021 ni mogoče primerjati. Nekatera mesta, kot so Umag, Mali Lošinj, Novalja, Medulin in Dobrinj, so celo presegla rezultate iz predkoronskega leta. Do danes so zabeležili 17 milijonov prihodov turistov in 99 milijonov nočitev, dobro pa se prodaja tudi posezonska ponudba. Trenutno je na Hrvaškem še vedno okoli 200 tisoč turistov.

Tradicionalno največ nočitev so zabeležili v Istri, Splitsko-dalmatinski županiji, Kvarnerju in Zadarski županiji. Skupni prihodki iz turizma so po prvih neuradnih ocenah Hrvaške narodne banke za skoraj milijardo evrov presegli tiste iz leta 2019 in znašajo okoli 12 milijard evrov. "Nivo in širina ponudbe je večja in boljša, zato je bila tudi poraba turistov večja," je pojasnil Bonifačić.

Letos je hrvaški turizem prvič zabeležil več nočitev v hotelskih kot v zasebnih namestitvah.

Slovenci nekoliko manj potovali na Hrvaško, a ostali dlje

Slovenci za nemškimi gosti ostajajo najštevilčnejši. Do danes so zabeležili 1,4 milijona prihodov in 9,7 milijona nočitev. To predstavlja nekaj manj prihodov kot leta 2019, a so na Hrvaškem ostali dalj časa in potrošili več. Bonifačić je izpostavil zadovoljstvo slovenskih gostov, ki so na Hrvaškem organizirano letovali s turističnimi agencijami.

Slovence vabijo tudi izven sezone

So si pa naši južni sosedi postavili ambiciozne cilje tudi v času izven sezone. V Sloveniji so tako pričeli z jesensko kampanjo "Tvoje življenje, tvoj čas, tvoje doživetje", ki bo potekala do konca oktobra. Ker so Slovenci navdušeni športniki in ljubitelji narave, jih nagovarjajo s produkti, kot so aktivni turizem, narava in ruralni turizem.

Drugi del posezonske kampanje "Doživi domače, razišči ruralno Hrvaško" pa v ospredje postavlja ruralna področja Like in Senja, Posavine in Požege, Podunavlja in Konavala. Kampanja je namenjena promociji turizma na celini, katerega potencial želijo močneje izkoristiti za razvoj trajnostnega turizma. Od aktivnosti v naravi, uživanja v pristni gastronomski ponudbi do raziskovanja zgodovinskih znamenitosti in spoznavanja kulture življenja lokalnega prebivalstva. Tovrstna ponudba po navedbah Hrvaške turistične skupnosti vse bolj privablja sodobne turiste.

Oktobra lahko Hrvaško spoznavate s precejšnjimi prihranki

S tretjo kampanjo "Mesec hrvaškega turizma", ki poteka oktobra, pa želijo vsem svojim obiskovalcem omogočiti potovanje in spoznavanje Hrvaške s precejšnjimi prihranki. V ponudbo so vključeni turistični produkti, od namestitev prek prevozov do obiska znamenitosti, nacionalnih parkov in gostinskih storitev. Za udeležbo na Mesecu hrvaškega turizma je potrebna rezervacija neposredno pri ponudniku. Več informacij in seznam ugodnosti je na voljo na spletni strani.