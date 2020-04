Zaradi pandemije novega koronavirusa se je življenje po svetu močno upočasnilo, na nekaterih področjih pa tudi povsem zaustavilo. Potniški promet nad Evropo in drugje po svetu je močno okrnjen, turistična središča in namestitve samevajo. Tudi po tem, ko bodo države začele sproščati nekatere ukrepe, pa je še vsaj nekaj mesecev mogoče pričakovati omejitve na področju potovanj in turizma.

V Evropi ogroženih deset milijonov delovnih mest

Turizem v globalni bruto domači proizvod (BDP) prispeva 10,4 odstotka, neposredno pa zagotavlja deset odstotkov delovnih mest. Po oceni Svetovnega in potovalnega turističnega sveta (WTTC) je zaradi trenutnih razmer pod vprašajem okoli 75 milijonov delovnih mest oziroma skoraj četrtina vseh delovnih mest v panogi. Samo v Evropi naj bi bilo zaradi novega koronavirusa in ukrepov v turizmu ogroženih okoli deset milijonov delovnih mest.

Vse pomembnejša panoga v Sloveniji

Turizem je vse bolj pomemben tudi za slovensko gospodarstvo. Glede na podatke iz leta 2018 ta pri nas predstavlja 12,3 odstotka BDP. Podatki WTTC pa kažejo, da ima v turizmu delo okoli 12,8 odstotka vseh zaposlenih, kar predstavlja okoli 110 tisoč ljudi. Ker tudi v času poletne sezone ni pričakovati, da bi vse ukrepe popolnoma odpravili, bo priliv gostov v slovenske turistične destinacije okrnjen.

Poleti se bodo posvetili domačim gostom

V Hotelu Kempinski Palace Portorož si, kakor vsi turistični delavci, tudi sami želijo, da se stanje čim prej umiri, toda kljub željam menijo, da letošnja pomlad ter poletje ne bosta takšna, kot sta bila prejšnja leta. Posledično pričakujejo visok negativen ekonomski učinek in upajo na začetek potovanj v juniju.

"Glede poletne sezone ostajamo pozitivni in upamo, da bomo lahko normalno sprejemali goste, a da bodo tukaj manjše spremembe v tipologiji gostov – fokus bo primarno na domačih gostih ter sekundarno na gostih iz držav, ki so od hotela oddaljene na avtomobilski razdalji (Avstrija, Nemčija, Madžarska, Slovaška)," pojasnjujejo v portoroškem hotelu.

V Hotelu Kempinski Palace Portorož napovedujejo, da bo letošnjo sezono glavni fokus na domače goste. Foto: Klemen Korenjak

Na naše vprašanje, kakšen vpliv bo imela ta kriza na njihovo poslovanje, odgovarjajo, da je v tem trenutku izredno težko, praktično nemogoče, da pripravijo kakršnekoli napovedi, do kolikšne mere bo imela ta kriza vpliv na poslovanje, predvsem zaradi dejstva, da ne vemo, kako dolgo bo ta trajala. "Celoten finančni vpliv še ocenjujemo, moramo pa poudariti, da je situacija zelo resna in bo imela ogromne ekonomske vplive ne le na naše podjetje, ampak na celotno regijo ter svet in dolgoročno kupno moč posameznikov," pojasnjujejo.

Zaposleni na dopustu, koristijo ure ali pa so na čakanju

Kot so dodali, je zdaj primarnega pomena, da zaščitijo službe vseh zaposlenih. Kot so dodali, se z lastnikom, podjetjem MK Group, trudijo, da v tem obdobju zadržijo ves kader hotela. Kot so pojasnili, so "zaposleni ali na koriščenju nadur, starega dopusta ali pa na čakanju, popolnoma odvisno od posameznika do posameznika, seveda pa v vseh ukrepih upoštevamo in sledimo smernicam ter uredbam, podanih s strani ustreznih državnih organov".

Goste spodbujajo, da svoj dopust prestavijo

V družbi Sava Turizem, ki med drugim upravlja hotele, apartmajske in termalne komplekse, kampe in golfigrišča po Sloveniji, trenutno v manjšem obsegu beležijo odpovedi individualnih gostov za poletje.

"Ker želi za april in maj veliko gostov svoje rezervacije odpovedati, potekajo aktivnosti, kjer goste spodbujamo, da bi čim več le-teh prestavili na prihajajoče mesece. Hkrati pa se pripravljamo tudi na obdobje po epidemiji, ko bo treba sprejeti t. i. novo realnost z novimi poslovnimi modeli in načini poslovanja. Prav tako pripravljamo komunikacijske aktivnosti, ki bodo potrebne, da bomo ponovno zagnali poslovanje," pojasnjujejo.

Napovedi za prihodnje mesece vse prej kot optimistične

Kot so dodali, je sicer izjemno obetaven začetek letošnjega leta žal prekrižal novi koronavirus, ki je povzročil popoln izpad prometa. "Napovedi turističnih analitikov so tudi za prihajajoče mesece vse prej kot optimistične. Gre za situacijo, na katero nimamo prav velikega vpliva, turizem pa je panoga, za katero se ocenjuje, da bo med najbolj prizadetimi, okrevanje pa dolgotrajno," dodajajo.

V družbi Sava Turizem, ki vključuje destinacije Sava Hoteli Bled, Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Hoteli Bernardin Portorož, Salinera resort Strunjan in San Simon resort Izola, skupaj zaposlujemo nekaj več kot 1.200 zaposlenih. Foto: Bor Slana

Kot so zapisali, so skladno z odlokom vlade o zaprtju turistično gostinskih obratov 17. marca tudi v družbi Sava Turizem zaprli vse svoje objekte, obrate in zdravstvene centre. "Tako družba od zaprtja ne ustvarja nobenih prihodkov več. Skladno z odpovedmi rezervacij zaradi koronavirusa tudi za prihodnje mesece, bodo izpadi prometa tudi po odprtju hotelov in turističnih objektov za turistične družbe veliki, določeni hoteli oziroma obrati bodo po vsej verjetnosti ostali še nekaj časa po umiritvi situacije zaprti."

Večina zaposlenih na čakanju

V družbi želijo v tem času ohraniti čim več zaposlitev in narediti vse za stabilno poslovanje družbe. Kot so zapisali, imajo več kot 1.200 zaposlenih, ti pa so najprej koristili presežne ure in stare dopuste, večina, 90 odstotkov zaposlenih, je zdaj na čakanju na delu doma (večji del operative in del skupnih služb), preostali opravljajo najbolj nujna dela ali na delovnem mestu ali od doma (del prodaje, IT, računovodstva, kadrovske službe, vzdrževanje).

Dodali so, da zelo pozorno in podrobno spremljajo ukrepe vlade. "Prepričani smo, da bo vlada v pravem trenutku ocenila, kdaj je varno zagnati turistično gospodarstvo. Vpliv na to bodo imeli varnostni ukrepi oziroma omejitve tako doma kot v tujini, odpiranje mej …, saj v naših kapacitetah velik delež predstavljajo tudi tuji gostje. Vsekakor pa moramo biti pripravljeni na ponovno odprtje s številnimi ukrepi, ki bodo preprečevali širjenje okužbe in zagotavljali našim gostom varno bivanje. Vsekakor upamo, da se bo situacija čim prej umirila ter da bo Slovenija čim prej v polni obratovalni formi, ki bo omogočala ponoven razvoj in rast turizma v turističnih družbah," so zapisali.

Ocene o škodi po tem, ko se situacija umiri

V Istabenz Turizmu pa so za Siol.net povedali, da so zaposlene, podobno kot v drugih turističnih podjetjih, večinoma napotili na čakanje na delo doma, le peščica jih dela od doma, v tem času pa jih je nekaj že koristilo tudi razmejitvene ure. Glede ocene o škodi bo po njihovih besedah treba počakati, da se situacija umiri do te mere, da lahko z gotovostjo napovemo, kdaj se bo turistično gospodarstvo ponovno zagnalo. Kot so dodali, vsakodnevno spremljajo stanje in se prilagajajo razmeram na trgu.