Hotel Šumi bodo upravljali Španci

Kot so danes sporočili iz družbe Brtprule, lastnice hotelskega dela centra Šumi, je Barcelo Hotel Group del holdinga Barcelo Group, ki velja za drugo največjo hotelsko verigo v Španiji in 31. na svetu. Trenutno upravlja 251 hotelov po vsem svetu, ki so kategorizirani kot štiri- ali petzvezdični. Holding tako upravlja več kot 55 tisoč sob v 22 državah sveta.

Direktor za razvoj v Barcelo Hotel Group Jaume Buxo je vstop hotelske verige na slovenski trg označil za velik uspeh. Hitro razvijajoči se slovenski turizem in strateški položaj sta po njegovem mnenju odlični izhodišči za uspeh, s katerim želijo tvorno prispevati k potrebam in posebnostim slovenskega turizma. Njihovi hoteli so namreč zasnovani individualno ter temeljijo na lokalnih zgodbah, oblikovanju in kulturnih posebnostih vsakega hotela posebej.

Kot so dodali v Brtprule, je zanimanje za projekt pokazalo veliko mednarodno priznanih hotelskih verig.

Odprtje hotela je predvideno za maj 2021. Poleg hotela bo v centru Šumi, ki ga gradi družba Šumijev kvart, zraslo tudi 96 stanovanj. Na voljo bodo od dve- do petsobna velikosti od 60 do 165 kvadratnih metrov.

V pritličju in delu prve kleti centra bo trgovsko-gostinski program. Na voljo bodo prostori v velikosti od 200 do 400 kvadratnih metrov.