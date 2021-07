"Hitremu zagonu sta pomagali odločnost države in zavzetost kakovostnih sodelavcev"

Komaj pol leta po razglasitvi stečaja nekdanje črnogorske nacionalne letalske družbe Montenegro Airlines je 8. februarja letos nastala nova črnogorska nacionalna letalska družba Air Montenegro. Ob ustanovitvi družbe je država prispevala 30 milijonov evrov začetnega kapitala.

Predrag Todorović vodi letalsko družbo Air Montenegro, ki je nastala le nekaj mesecev po stečaju predhodne črnogorske državne letalske družbe Montenegro Airlines. Foto: Ana Kovač

Že 1. junija so opravili prvi komercialni polet in začeli krepiti seznam svojih destinacij, na katerem je zdaj tudi Ljubljana. Zakaj pri njih to poteka hitro, pri nas pa ni videti premikov v tej smeri, smo vprašali prvega moža novega črnogorskega nacionalnega letalskega prevoznika.

Predrag Todorović je magister mednarodnega poslovanja (FELU, MBA HULT). Danes 36-letnik se je šolal v Črni gori, Sloveniji, Franciji in Angliji, ima pa tudi 11 let delovnih izkušenj v francoskih in nemških letalskih družbah. Poklicna pot ga je iz Pariza popeljala v domačo Črno goro, da bi pomagal pri zagonu nove državne letalske družbe. "Takega povabila preprosto ne zavrneš," nam je povedal med srečanjem v Ljubljani.

Nekdanja črnogorska državna letalska družba Montenegro Airlines je konec leta 2020 končala v stečaju. Zakaj se je to zgodilo?

Vlada Črne gore je javnost do zdaj že večkrat seznanila z razlogi, ki so pripeljali do začetka stečajnega postopka. Šlo je za več dejavnikov, eden od teh pa sta insolventnost in nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ko družba ni izpolnjevala svojih finančnih in poslovnih obveznosti, so upniki zahtevali sprožitev stečajnega postopka.

Zaradi novega poklicnega izziva je Todorović svoj pariški naslov zamenjal s črnogorskim. Foto: Ana Kovač

Kako pomembna je za Črno goro nacionalna letalska družba?

Črna gora je država z izjemnimi turističnimi zmogljivostmi, zato je stabilna nacionalna letalska družba pomemben gradnik pri podpori turizmu in ekonomskem vrednotenju te gospodarske panoge. Velik del turistov prihaja v Črno goro prav z letali, naš turizem je specifičen zaradi svojega sezonskega značaja. Z ustanavljanjem nove letalske družbe in pospešenimi pripravami za začetek poletov nam je uspelo odgovoriti na zahteve trga in pravočasno, to je pred začetkom turistične sezone, začeti izvajati polete.

"Velik del turistov prihaja v Črno goro prav z letali, naš turizem je specifičen zaradi svojega sezonskega značaja." Na fotografiji: Kotor in Boka Kotorska Foto: Getty Images

Samo pol leta je minilo do prihoda družbe Air Montenegro. Kaj je pri njem drugače? Kaj vam daje upanje, da bo Air Montenegro uspešen in da ne bo doživel klavrne usode svojega predhodnika?

Air Montenegro gradimo na zdravih temeljih. Kljub kratkim rokom ter velikim zahtevam in izzivom nam je uspelo začeti izvajati polete 1. junija, to je komaj dobre tri mesece in pol po ustanovitvi družbe 8. februarja. Naravnost neverjetno. Manj kot en mesec od prvega komercialnega poleta smo že opravili 200 poletov, vsakih deset dni smo odpirali novo destinacijo. Brez predanosti kakovostnih in strokovnih ljudi, ki gradijo Air Montenegro in delajo v njem, to ne bi bilo mogoče. Naš cilj je sodobna in dinamična družba, ki bo pomemben del turizma in gospodarstva Črne gore.

"Črna gora je država z izjemnimi turističnimi zmogljivostmi, zato je stabilna nacionalna letalska družba pomemben gradnik pri podpori turizmu in ekonomskem vrednotenju te gospodarske panoge." Foto: Ana Kovač

Zakaj država ni reševala družbe Montenegro Airlines?

To je bolj vprašanje za državne ustanove, ki so opravile obsežne analize in presoje za iskanje zakonsko dopustne rešitve za podporo družbe Montenegro Airlines. Na podlagi mnenja državnega regulatorja konkurence in ob upoštevanju obveznosti pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo vlada Črne gore ni imela nobene zakonite možnosti za finančno podporo te nevzdržne in nelikvidne družbe.

Kakšna sta delež in vloga države v družbi Air Montenegro?

Air Montenegro je državna letalska družba, kar pomeni, da je država Črna gora njen stoodstotni lastnik.

Prvi mož letalske družbe Air Montenegro je svojo izobrazbo pridobival tudi v Ljubljani. Foto: Ana Kovač

Slovenija in Madžarska nimata nacionalnih letalskih prevoznikov – ali si to lahko privoščita?

Vsaka država mora sama presoditi, ali bo imela nacionalnega letalskega prevoznika. Profili teh držav so zelo različni in različne so tudi potrebe vsake posamezne države. Lahko govorim za Črno goro: imamo specifično geografsko lego, naš turizem je zelo sezonski, saj traja le nekaj mesecev, naše kopenske povezave z državami, od koder prihaja največ naših turistov, pa so nezadostne. Črna gora je izrazito letalska destinacija, zato je odločitev države za lastno letalsko družbo upravičena.

"Črna gora je izrazito letalska destinacija, zato je odločitev države za lastno letalsko družbo upravičena." Foto: Ana Kovač

Kaj bo Air Montenegro delal drugače od družbe Montenegro Airlines?

Imamo edinstveno priložnost ustvarjanja sodobne letalske družbe na zdravih temeljih. Postali smo lastniki svojih prvih dveh letal, namesto da bi ju najemali, s tem pa je država postala lastnica zelo vrednega imetja. Sodelovanje z družbo Lufthansa Systems nam pomaga doseči najučinkovitejšo organizacijsko strukturo družbe v skladu s sodobnimi panožnimi standardi. Naša komercialna in celotna poslovna strategija je prilagojena sodobnim tržnim smernicam.

"Vsaka država mora sama presoditi, ali bo imela nacionalnega letalskega prevoznika. Profili teh držav so zelo različni in različne so tudi potrebe vsake posamezne države." Foto: Ana Kovač

Katere destinacije so vam najpomembnejše in kako jih boste vzpostavljali?

Trenutno letimo iz Črne gore v Ljubljano, Beograd, Banjaluko, Istanbul in Frankfurt. V poletnih mesecih povezujemo Ljubljano z obmorskim Tivtom, pozneje pa jo bomo povezovali s Podgorico. Vsekakor za prihodnje obdobje načrtujemo več destinacij, kar bomo prilagajali zahtevam trga. Pred odločanjem o vzpostavitvi nove destinacije opravimo analizo donosnosti, zanimanja potnikov in drugih ključnih dejavnikov.

Ali bi se Slovenija lahko kaj naučila iz vaše izkušnje ustanavljanja novega nacionalnega letalskega prevoznika?

Našemu hitremu zagonu so pomagale odločnost države za ustvarjanje nove družbe, zavzetost zelo kakovostnih ljudi, ki delajo za nas, ter želja po ustvarjanju nečesa vrednega in koristnega za vso državo.