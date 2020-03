Hit začasno zapira vse igralnice na Goriškem

Kot so sporočili iz družbe, dogajanje v zvezi s širitvijo koronavirusa skrbno spremljajo, zato so se danes odločili za nov previdnostni ukrep. "Gre za začasno zaprtje igralnic na širšem Goriškem (Perla, Park, Drive-in in Aurora), z začetkom danes ob 10. uri. Igralnice bodo predvidoma ostale zaprte do petka, 20. marca 2020.

"Situacija se dnevno spreminja, tako v Sloveniji kot Italiji. Temu moramo prilagoditi tudi naše delovanje. Nov, zagotovo najbolj poslovno obremenjujoč ukrep do zdaj, sprejemamo z namenom zaščite naših zaposlenih in skupnosti," je povedal predsednik uprave družbe Hit Tomaž Repinc.

Zaposleni v igralnicah, ki v prihodnjih dneh ne bodo poslovale, bodo v tem času prejeli odločbe o čakanju na delo, so še sporočili iz družbe.

V Cankarjevem domu odpovedali vse prireditve

Eden od ukrepov v Sloveniji, ki jih je na včerajšnji seji sprejel svet za nacionalno varnost, predvideva tudi, da na prireditvah v zaprtih prostorih ne sme biti več kot sto udeležencev. Inšpekcijska služba ministrstva za zdravje bo vzpostavila dežurno službo, ki bo delovala 24 ur na dan vse dni v tednu ter bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem.

Skladno s tem so v Cankarjevem domu do 15. marca prestavili ali odpovedali vse prireditve, razen razstav. O nadomestnih datumih prireditev oziroma načinih vračila kupnine bodo obveščali predvidoma po 16. marcu.

Več prostora tudi v kinu

Dodatne preventivne ukrepe so uvedli tudi v ljubljanskem Koloseju. Obiskovalcem kinodvoran so na voljo razkužila, v dvoranah pa so uvedli nov sedežni red, ki dovoljuje večji razmik med obiskovalci – med različnimi skupinami je vsaj en sedež vmes prost, vsaka druga vrsta v dvorani je prazna, število obiskovalcev dvorane pa je omejeno na do 100 ljudi.