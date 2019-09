Bi šli na večerjo s tremi "michelinkami"?

Za nepozabna doživetja ob glasbi in zabavi ter užitke ob vrhunski kulinariki in vinih ne bo treba daleč. Septembra je v Novi Gorici ob praznovanju 26-letnice Perle še posebej zabavno in sproščujoče, seveda ob taktu vrhunske kulinarike. Med zanimivimi dogodki izstopa ekskluzivni večer GLOCAL GOURMET, ko bo v Perli gostoval italijanski chef s kar tremi Michelinovimi zvezdicami.

Brata Cerea, Enrico in Roberto, se podpisujeta pod kuhinjo prestižne restavracije Da Vittorio s tremi michelinovimi zvezdicami.

V Hitu so se z zvezo k trajnostnemu turizmu lotili zanimivega izziva: k sodelovanju so pritegnili priznane italijanske chefe, nosilce najmanj dveh Mihelinovih zvezdic, ki se ob začetku vsakega letnega časa lotijo ustvarjanja novih in izvirnih kulinaričnih kreacij z lokalnimi in sezonskimi pridelki.

Še pred začetkom letošnje koledarske jeseni bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji vrhunske kulinarike in vsi tisti, ki ste se spraševali, kakšne so kreacije, ki jih ustvarjajo najbolj priznani kuharski mojstri na svetu. V četrtek, 19. septembra, v sklopu projekta GLOCAL GOURMET v Perlo namreč prihaja Roberto (Bobo) Cerea, iz restavracije Da Vittorio iz kraja Brusaporto pri Bergamu. Eden izmed redkih, ki se v Italiji lahko pohvali z izjemnimi tremi zvezdicami Michelinovega vodnika. Družina Cerea namreč že več kot pol stoletja kroji sam vrh kulinaričnega dogajanja v Italiji in velja za eno najbolj zaslužnih za razvoj kulture italijanske kuhinje doma in na tujem.

Bi radi doživeli vrhunski večer s podpisom treh Michelinovih zvezdic?





Kako veličasten je njegov obisk, priča med drugim tudi podatek, da se v celotni Italiji lahko samo deset restavracij pohvali s tremi zvezdicami. Michelinove zvezdice veljajo med ljubitelji kulinarike za prepoznaven dokaz kakovosti in profesionalnosti, za chefe in lastnike restavracij pa za enega najbolj zaželenih znakov na vhodnih vratih. Zvezdic v Sloveniji uradno še nimamo, vendar lahko "zvezdnate" jedi ob ekskluzivnih priložnostih okušamo na Goriškem.

Kakšna kulinarična razvajanja vas čakajo?

Bobo Cerea bo v Perli združil moči in znanje s hišnim chefom Daliborjem Janačkovićem in ekipo restavracije Calypso, skupaj pa bodo pripravili izvrsten 6-hodni meni jedi iz lokalnih, sezonskih sestavin, ki jih bodo hišni sommelierji pospremili z izborom slovenskih vin. Slovenski pridelki torej v rokah velikega italijanskega chefa. Zaupali so nam, da se bo med pozdravi s kuhinje in "rednim" programom menija, zvrstilo še nekaj presenečenj, ki jih Italijani poimenujejo kar "fuori menu".

Glavni cilj projekta Glocal Gourmet je podpirati lokalne pridelovalce ter ozaveščati mlade generacije in jih spodbujati v bolj trajnostno naravnano prihodnost. Z njim želijo v Hitu pospremiti dogajanje na poti do leta 2021, ko bo Slovenija postala evropska gastronomska regija. Ambasadorja projekta Glocal Gourmet Matjaž Šinigoj, vodja Perlinih kuhinj in Emanuele Scarello, chef Agli Amici (dve Michelinovi zvezdici iz okolice Vidma) ter Biotehniška šola so se skupaj zavezali k izmenjavi strokovnih znanj s področja enogastronomije ter zmanjševanju uporabe plastike v delovnem in domačem okolju. Pri tem v Hitu dijakom omogočajo neprecenjivo izkušnjo pri delu z velikimi imeni italijanske kuhinje, za večerje Glocal Gourmet pa uporabljajo tudi pridelke, ki rastejo na šolski posesti.

Restavracija Calypso, med najboljšimi v Sloveniji

Foto: Ana Kovač

Restavracija Calypso se uvršča med najboljše na Goriškem in širšem slovenskem prostoru. Po ocenah prvega mednarodnega kulinaričnega vodnika Gault & Millau Slovenija je Perlina restavracijo Calypso postala najboljša hotelska restavracija v Sloveniji, med vsemi ocenjenimi pa se je uvrstila na zavidljivo sedmo mesto, ob bok najbolj prepoznavnim imenom slovenske kulinarike.

"Calypso je manjša, elegantna restavracija, ki lahko ob večerih sprejeme okoli 40 gostov, le izjemoma tudi več. Za tem imenom stoji res uigrana in dobra, mlada ekipa v kuhinji in strežbi. In to se čuti na krožnikih, v kozarcih, pri kombinaciji okusov, pri vzdušju ob omizju … Na svoje sodelavce sem iskreno ponosen. To jim večkrat povem, ko se po zaključku napornega večera usedemo za isto mizo in izmenjamo občutke, ideje, mnenja …" (Dalibor Janačković, vodja kuhinje Perline vrhunske restavracije Calypso)

Za projektom Glocal Gorumet stojijo Matjaž Šinigoj, Perlin executive chef, Emanuele Scarello, chef restavracije Agli Amici in Dalibor Janačković, vodja kuhinje v Perlini restavraciji Calypso.