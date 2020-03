Inšpekcija odločila: v Kemisu črna gradnja tudi odprta nadstrešnica

Po pojasnilih Tomaža Petroviča je mora Kemis v skladu z odločbami Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor odprto nadstrešnico v enem letu odstraniti in v njej takoj prenehati opravljati dejavnost. Ko gre za prizidek k nadstrešnici, Kemis prav tako nima uporabnega dovoljenja, zato zanj prav tako velja prepoved opravljanja dejavnosti, poroča STA.

Direktor Kemisa: Odločbe še nismo prejeli

Novi dve delni odločbi je inšpektorat izdal po tem, ko je že oktobra lani presodil, da je črna gradnja podzemni rezervoar za požarno vodo. Direktor Kemisa Boštjan Šimenc je za STA povedal, da odločbe gradbene inšpekcije, ki je pred kratkim zaključila ponovljen ugotovitveni postopek v zvezi z vprašanjem, ali so po velikem požaru leta 2017 obnovljeni objekti črna gradnja, še niso prejeli. Na Občini Vrhnika, ki je bila prav tako stranka v postopku, je župan Daniel Cukjati povedal, da še čaka na poročilo odvetnika.

V Kemisu so v okviru sanacije po požaru maja 2017 med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema, v okviru katere so med drugim celotno skladišče odpadkov pokrili z avtomatsko gasilno napravo na težko peno. Po požaru sanirani objekt obsega odprto nadstrešnico, kjer se hranijo odpadki, prizidek k njej ter kot del novega avtomatskega gasilnega sistema na novo zgrajeni podzemni betonski rezervoar za požarno vodo z nadzemnim kontejnerjem.

Že avgusta lani je sicer gradbena inšpekcija ugotovila, da bi za gradnjo rezervoarja za požarno vodo Kemis potreboval gradbeno dovoljenje, ki pa ga ni pridobil. Zato je sklenila, da so vsi trije omenjeni objekti reciklažnega centra, ki so bili obnovljeni po požaru, črna gradnja, in Kemisu takrat naložila odstranitev. Prav tako je moralo podjetje prenehati opravljati dejavnost v spornih objektih, poroča STA.

Inšpektorat zahteval, da Kemisu odklopijo vodo

Po Kemisovi pritožbi je ministrstvo za okolje in prostor septembra odločbo inšpektorata odpravilo in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Oktobra je inšpektorat izdal novo delno odločbo, s katero je ponovno ugotovil, da je podzemni rezervoar črna gradnja, zato ga mora Kemis odstraniti do 15. aprila. Postopek v primeru drugih dveh objektov pa je tekel naprej in se zaključil pred kratkim.

Inšpektorat je zaradi dejstva, da je podzemni rezervoar črna gradnja, že naložil odklop vode in elektrike za ta objekt. V sredo je Elektro Ljubljana Kemisu odklopil elektriko na celotnem kompleksu, danes pa po poročanju Radia Slovenija podjetje spet razpolaga z elektriko na vseh objektih, razen na rezervoarju. Inšpektorat pa je od vrhniške komunale zahteval tudi, da Kemisu v roku desetih dni odklopi vodo.

V podjetju so poteze inšpektorata označili za povsem nerazumne in opozorili, da v primeru odklopa elektrike in vode ne bodo mogli več sprejemati nevarnih odpadkov, ob tem pa ne vedo, kaj bodo z obstoječimi nevarnimi odpadki v objektu. Zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti za Kemis se že pojavljajo opozorila pred novo krizo z nevarnimi odpadki, ki nastajajo v podjetjih in gospodinjstvih, podobno tisti po požaru leta 2017, poroča STA.