Cene goriv so se ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest se je pocenil za 2,6 centa na 1,508 evra, dizla za 6,4 centa na 1,544 evra in kurilnega olja za 6,3 centa na 1,132 evra. Nove cene veljalo do vključno 4. decembra.