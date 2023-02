Google namerava prevzeti to hrvaško aplikacijo

Regulator EU s področja konkurence lahko posel odobri, v primeru resnih pomislekov pa lahko sproži štirimesečno preiskavo.

V Googlu so potrdili, da so v postopkih za prevzem Photomatha od maja lani in da posel preučujejo regulatorji. Kot je ob tem dejal tiskovni predstavnik podjetja, bo "tehnologija Photomatha Googlu pomagala zagotavljati boljše izkušnje pri učenju matematike in vzpostaviti pomoč učencem pri domačih nalogah".

Hrvaška aplikacija Photomath za prepoznavanje in pojasnjevanje matematičnih problemov uporablja kamero telefona ali znanstveni kalkulator.

Srbska tiskovna agencija Tanjug navaja, da je uporaba aplikacije enostavna in da dejansko deluje kot digitalni učitelj matematike.

Aplikacija, ki se jo naloži brezplačno, je po navedbah hrvaškega portala Index že dosegla "impresiven uspeh na svetovni ravni".

Vlagatelji v podjetju so Menlo Ventures, LearnCapital, Goodwater Capital, GSV Ventures in Cherubic.