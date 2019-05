SKB Banka v roke Madžarov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski bančni velikan Societe Generale je z madžarsko finančno skupino OTP podpisal dogovor o prodaji SKB Banke in njenih hčerinskih družb. Kakšna je višina kupnine, v Societe Generale niso razkrili. OTP, ki naj bi bila tudi med tremi najresnejšimi interesenti za nakup Abanke, bo tako vstopila na slovenski trg.

Danes oznanjeni posel predvideva prodajo banke, ki spada v peterico največjih bančnih ustanov v državi, ter njenih hčerinskih družb SKB Leasing in SKB Leasing Select. Posel bo po navedbah Societe Generale zaključen po odobritvi obeh bančnih regulatorjev, Banke Slovenije in Evropske centralne banke, ter varuha konkurence. Do tega naj bi prišlo v naslednjih mesecih.

Višine kupnine niso razkrili

Višine kupnine v Societe Generale niso razkrili, so pa med drugim zapisali, da naj bi imela prodaja na poslovanje skupine v prvem letošnjem polletju zaradi z njo povezanih slabitev negativen učinek v višini 67 milijonov evrov.

Kot je v sporočilu za javnost, ki je spremljalo današnjo objavo poročila o poslovanju v prvih treh mesecih leta, zapisal namestnik glavnega izvršnega direktorja francoske skupine Philippe Heim, je posel del njihove strategije preusmerjanja poslovanja iz držav v širši regiji jugovzhodna Evropa, da bi tako izboljšala svojo kapitalsko ustreznost in zmanjšala izpostavljenost tveganjem.

Pred tem je Societe Generale med drugim že prodala banke na Hrvaškem, v Srbiji, Albaniji in Bolgariji. Po drugi strani pa za zdaj ostajajo v Romuniji pa tudi na Češkem, v Rusiji in zunaj evropskih meja v Afriki.

Madžarska banka OTP se v Sloveniji zanima tudi za nakup Abanke. Foto: STA

Societe Generale v četrtletju s padcem dobička Francoska bančna skupina Societe Generale je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 631 milijonov evrov čistega dobička, kar je 26 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Banki je sicer uspelo nekoliko izboljšati svojo kapitalsko ustreznost in tako zmanjšati izpostavljenost tveganjem. Prihodki skupine so se zmanjšali za 1,6 odstotka na 6,19 milijarde evrov.

Madžarska banka se zanima tudi za nakup Abanke

OTP se po drugi strani v zadnjih letih močno krepi v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi, banke pa je v veliki meri kupovala prav od Societe Generale. Nakup SKB Banke medtem pomeni njen dlje časa želeni vstop na slovenski trg.

OTP je bila namreč po medijskih poročilih v finalu tekme za nakup Nove KBM pred leti, prav tako pa je uradno potrdila svoj interes za Abanko. Po neuradnih informacijah je tako oddala zavezujočo ponudbo za nakup državne tretje največje slovenske banke, njena tekmeca pa sta sklad Apollo in srbska AIK Banka.

Societe Generale in OTP sta sicer ob podpisu dogovora o prodaji SKB Banke sklenila tudi sporazum o sodelovanju pri zagotavljanju finančnih storitev na več področjih, kot so investicijsko bančništvo, kapitalski trgi in upravljanje z likvidnostjo. Slovenija bo del tega dogovora.

Do prodaje SKB Banke prihaja kljub odličnemu lanskemu poslovanju. Skupina SKB je lani ustvarila 57,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 32,7 odstotka več kot leto prej. Gre za drugi najboljši rezultat skupine, odkar sodi pod okrilje francoske Societe Generale.