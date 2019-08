Fracking v Pomurju: Britanci od države zahtevajo 50 milijonov evrov odškodnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je v torek prek spletnih strani londonske borze sporočilo britansko podjetje Ascent Resources, še naprej pripravljajo pravne podlage za terjanje odškodnine zaradi stalnih zamud v postopkih izdaje dovoljenj glede nadaljnjega razvoja plinskega polja v Petišovcih. Upravni odbor bo delničarje o stanju teh zahtev še obveščal.

Britanci za črpanje plina s frackingom potrebujejo okoljsko dovoljenje

Ascent tudi vztraja pri izpodbijanju odločitve okoljskega ministrstva oziroma agencije za okolje (Arso), da je treba za nameravano črpanje plina s hidravličnim lomljenjem oziroma frackingom na Petišovskem polju izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti za to potrebno okoljevarstveno soglasje.

Nekdanji okoljski minister Jure Leben je v postopkih, povezanih z Ascentom, tudi odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Zadeva je odnesla takratnega prvega moža agencije Joška Kneza. Foto: STA

Arso je namreč v začetku marca odločil, da bo za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju, ki mu nasprotujejo okoljevarstveniki, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. "Nedvomno gre za poseg, ki bo spremenil fizično stvarnost okolja in ne gre samo za podaljšanje obratovanja brez kakršnihkoli fizičnih sprememb," so takrat sporočili z Arsa. Okoljsko ministrstvo je odločitev agencije potrdilo.

Leben odredil notranji nadzor, zadeva odnesla direktorja Kneza

V postopkih, povezanih z Ascentovim črpanjem plina na Petišovskem polju, je nekdanji okoljski minister Jure Leben tudi odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Ta je pokazal, da je v postopkih prihajalo do pritiskov in groženj ter da sta bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Zadeva je odnesla takratnega direktorja Arsa Joška Kneza.

Ascent sicer preučuje tudi možnosti nadaljnjega razvoja plinskega polja pri Petišovcih, ki ne bi zahtevale hidravlične stimulacije oziroma frackinga. Spet so namreč preučili opravljeno seizmično študijo 3D iz let 2008–2009, zaključki omenjenega pregleda pa bodo v celoti znani sredi septembra, so sporočili v torek.

"S partnerji v Sloveniji nameravamo povečati proizvodnjo v obliki novih priložnosti konvencionalnega vrtanja," je pojasnil glavni izvršni direktor Ascenta John Buggenhagen. Izkoristili bodo tudi možnosti, ki se kažejo v obliki ujetih rezerv na robu že obstoječih vrtin, je dodal. Ascent in njegov slovenski partner in imetnik koncesije Geoenergo medtem tudi že pripravljata dokumentacijo za podaljšanje koncesije za Petišovce, ki se izteče leta 2022.