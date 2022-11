Flikajte kjerkoli in kadarkoli – tudi, ko so banke že zaprte!

Plačila prek Flika so izvedena v samo nekaj sekundah. Foto: Shutterstock

Flikajte vedno in povsod

Flik je storitev, ki omogoča sodoben in preprost način plačil ter nakazil med uporabniki različnih bank v Sloveniji. Deluje dan in noč ter vse dni v letu, kar pomeni, da lahko nakazilo izvedete tudi, ko so banke že zaprte – pozno popoldne, zvečer, med vikendi in prazniki.

Flikate lahko na avtobusu, med sprehodom, nakupovanjem, na kavču …

Do denarja ali vračila le z nekaj kliki

Za izpolnitev klasičnega plačilnega naloga potrebujete kar nekaj podatkov prejemnika, Flik pa je pošiljanje denarja drugim uporabnikom popolnoma poenostavil. Za nakazilo Flik morate imeti v telefonskem imeniku shranjeno le mobilno številko ali e-naslov prejemnika. Flik vam omogoča, da uporabniku pošljete denar ali pa ga tako s sporočilom v aplikaciji opomnite, da vam mora vrniti denar. Transakcije Flik so izvedene v samo nekaj sekundah.

Brez nepotrebne papirologije

Na trgu obstaja cel kup finančnih aplikacij, ki omogočajo enostavno pošiljanje denarja med uporabniki, vendar za njihovo uporabo običajno potrebujete nov bančni račun ali vsaj novo kreditno (ali debetno) kartico. S Flikom pa je stvar povsem preprosta! Registrirate se s svojim obstoječim bančnim računom, kar vam bo prihranilo cel kup papirologije. Poleg tega vam računa ne bo treba prijavljati na Furs, kot je treba pri drugih aplikacijah za prenos denarja.

Svoj račun Flik ustvarite brez obiska banke Za aktivacijo potrebujete le pametni telefon, svojo davčno številko in številko bančne kartice. Če ste stranka bank SKB, Gorenjska banka, N Banka, Addiko Bank, BKS Bank, Deželna banka Slovenije LON, Primorska hranilnica Vipava ali UniCredit Bank, prenesite mobilno aplikacijo Flik Pay. Stranke preostalih bank lahko do storitev Flik dostopate znotraj svojih mobilnih bank oziroma mobilnih denarnic: NLB – NLB Pay,

Nova KBM – mDenarnic@,

Intesa Sanpaolo Bank – mobilna banka,

Delavska hranilnica – DH Denarnik,

Sparkasse – Sparkasse M.Stik.