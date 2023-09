Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) na tokratnem dvodnevnem zasedanju ni spreminjal osrednje obrestne mere, ki tako ostaja na ravni med 5,25 in 5,50 odstotka. S tem je sledil pričakovanjem trgov in analitikov. Federal Reserve je ob tem precej navzgor popravila napovedi gospodarske rasti ZDA.

Trgi sicer bistvenega dodatnega zaostrovanja denarne politike v ZDA ne pričakujejo več. Obrestne mere so po daljšem obdobju dvigovanja trenutno na najvišji ravni v 22 letih.

Do konca leta naj bi tako glede na trenutne signale sledilo še eno zvišanje, nato pa v teku 2024 najverjetneje tudi že kakšno znižanje, čeprav zdaj kaže na nekoliko daljše obdobje trenutne povišane ravni cene denarja.

Federal Reserve pri svoji denarni politiki sledi tako cilju cenovne stabilnosti kot ohranjanju stabilnih razmer na trgu dela.

Inflacija v ZDA se je v teku tega leta precej umirila. Čeprav je julija in predvsem avgusta spet nekoliko zanihala navzgor in v osmem letošnjem mesecu dosegla 3,7 odstotka, je bilo to predvsem posledica višjih cen goriv zaradi dražje nafte. Osnovna inflacija, ki izključuje učinke energije in hrane ter jo centralne banke spremljajo še posebej podrobno, se medtem znižuje.

V gospodarstvu in na trgu dela medtem kljub nekaterim znakom ohlajanja v zadnjem času še vedno prevladujejo pozitivni signali. "Zadnji kazalniki kažejo, da se gospodarska dejavnost krepi s solidno dinamiko. Rast zaposlovanja se je v zadnjih mesecih sicer umirila, a ostaja krepka. Stopnja brezposelnosti je še naprej nizka," je v izjavi po zasedanju zapisal FOMC.

Centralna banka je danes objavila tudi najnovejše napovedi za inflacijo in gospodarsko rast. Pričakovanja glede krepitve BDP v tem letu je tako bistveno popravila. Če je junija pričakovala enoodstotno rast, zdaj napoveduje 2,1-odstotno. V 2024 naj bi se rast umirila na 1,5 odstotka.

Inflacija naj bi medtem letos po zadnjih ocenah dosegla 3,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več od junijskih pričakovanj. Prihodnje leto naj bi se rast cen umirila na 2,5 odstotka in se tako približala dvoodstotnemu cilju.