Evropska komisija odobrila prevzem Adriatic Slovenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija je odobrila prevzem zavarovalnice Adriatic Slovenica, ki jo je družba KD Group prodala družbi Generali CEE, ki je del italijanske Generali Group. Predlagani prevzem po ugotovitvah komisije ne bi povzročil pomislekov glede konkurence zaradi omejenega učinka na zadevne trge, so sporočili iz Bruslja.

Komisija je preučila učinek transakcije na omejeno število tržnih segmentov za zagotavljanje neživljenjskih zavarovalniških produktov v Sloveniji, pri katerih transakcija povzroča horizontalna prekrivanja med dejavnostmi podjetij.

Ugotovila je, da predlagani prevzem ne bi povzročil pomislekov glede konkurence zaradi omejenega učinka na zadevne trge. Transakcijo je komisija preučila po običajnem postopku pregleda združitve.

Kupnina bo poravnana do konca leta

Kupnina za 100-odstotni delež v Adriatic Slovenici znaša 245 milijonov evrov, posel naj bi bil zaključen do konca leta. Generali bo s prevzemom Adriatic Slovenice in KD Skladov, ki so v njeni lasti, postal druga največja zavarovalna družba v državi.

Adriatic Slovenica je del Skupine KD Group. Družba za upravljanje KD Skladi z več kot 750 milijoni evrov vrednosti upravljanih sredstev in 20-odstotnim tržnim deležem zavzema tretje mesto na slovenskem trgu. Podružnici ima tudi na Hrvaškem in v Makedoniji.

Skupina Adriatic Slovenica je lani ustvarila 11,4 milijona evrov čistega dobička ali 4,2 odstotka manj kot leto prej. Tretja največja zavarovalniška skupina z nekaj več kot 1000 zaposlenimi je na slovenskem trgu dosegla skoraj 15-odstotni tržni delež.

Generali CEE je holdinška družba, ki obvladuje družbe iz Generali Group v srednji in vzhodni Evropi, Avstriji in Rusiji. Je tudi lastnica Generali zavarovalnice iz Ljubljane. Ta je v Sloveniji kot prva tuja zavarovalnica navzoča od leta 1997. S skupnimi prihodki od premij v višini 98 milijonov evrov pokriva 4,9 odstotkov trga in se uvršča na peto mesto. Zaposluje okoli 450 ljudi.

Generali Group je ena največjih mednarodnih zavarovalniških družb na svetu. V 60 državah v preko 420 hčerinskih družbah zaposluje več kot 71.000 ljudi. Skupni prihodki od premij so lani presegli 68 milijard evrov.