Eurostat potrdil 2,4-odstotno novembrsko inflacijo v območju evra

Lani novembra je inflacija v evrskem območju znašala 10,1 odstotka in v EU 11,1 odstotka.

Novembra letos so k inflaciji v območju z evrom najbolj prispevale višje cene storitev, in sicer 1,69 odstotne točke. Sledile so višje cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov (+1,37 odstotne točke) ter industrijskih izdelkov brez energentov (+0,75 odstotne točke). Nižje cene energije so jo ublažile za 1,41 odstotne točke.

Najnižjo letno inflacijo so imele novembra v EU Belgija (-0,8 odstotka), Danska (0,3 odstotka) in Italija (0,6 odstotka). Najvišjo so medtem imele Češka (8,0 odstotka), Madžarska (7,7 odstotka) ter Slovaška in Romunija (po 6,9 odstotka).