EU ostro nad napovedano ameriško zvišanje carin na olive

Evropska komisija se je danes ostro odzvala na napoved, da bodo ZDA zvišale carine na uvoz španskih oliv. Napovedane carine so "neupravičene, protekcionistične in nesprejemljive", je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudarila komisija.

Ameriško ministrstvo za trgovino je v torek španskim izvoznikom in španski vladi očitalo, da olive v ZDA izvažajo po dampinških cenah. Po ocenah ZDA Španija pridelovalce oliv subvencionira do 27-odstotno, olive pa so na ameriški trg prodane po do 25,5 odstotka nižji ceni od realne.

"To je ukrep, naperjen proti uspešnemu izdelku EU"

Ministrstvo načrtuje protidampinške carine, o katerih bo pristojna komisija odločala 24. julija, so napovedali.

"Odločitev je nesprejemljiva. To je protekcionističen ukrep, naperjen proti visokokakovostnemu in uspešnemu izdelku EU, ki je priljubljen med ameriškimi potrošniki," je danes dejal govorec Evropske komisije Daniel Rosario.

Evropska komisija bo počakala na končno odločitev ZDA v juliju in se nato odločala o morebitnih ukrepih.

V letu 2017 je bilo po podatkih dpa v ZDA izvoženih za 67,6 milijona dolarjev španskih oliv.

Trgovinski odnosi med ZDA in EU (ter nekaterimi drugimi državami) so napeti, potem ko so ZDA julija zvišale carine na uvoz jekla in aluminija iz držav EU ter tudi Mehike in Kanade, te države pa so že napovedale povračilne ukrepe. Nesoglasja so se pokazala tudi na nedavnem srečanju voditeljev najpomembnejših svetovnih gospodarstev G7 v Kanadi, na katerem ZDA niso podprle skupne izjave.