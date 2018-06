EU julija s povračilnimi carinami za ameriške proizvode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bruslju načrtujejo, da bodo dodatne uvozne carine na vrsto ameriških proizvodov, ki jih EU pripravlja kot odziv na uvedbo novih ameriških uvoznih carin na jeklo in aluminij, začele veljati julija, je napovedal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič.

Evropska komisija je danes na tedenskem kolegiju podprla uvedbo dodatnih carin na ves seznam ameriških proizvodov, o katerem je maja obvestila Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO). Po današnji odločitvi kolegija komisija pričakuje, da bo usklajevanje s članicami končala do konca meseca, tako da bodo nove carine začele veljati julija, je pojasnil podpredsednik komisije Maroš Šefčovič.

EU lahko v skladu s pravili WTO uvede izravnalne ukrepe, ki so sorazmerni škodi, povzročeni zaradi ameriških ukrepov, ki prizadenejo izvoz EU v vrednosti 6,4 milijarde evrov. V prvi fazi bo EU uvedla ukrepe v vrednosti do 2,8 milijarde evrov. Preostale izravnalne ukrepe v vrednosti 3,6 milijarde evrov pa lahko uvede čez tri leta ali če oziroma ko WTO presodi, da so ameriški ukrepi neskladni s pravili.

Carine bodo med drugim veljale za viski, arašidovo maslo in motorna kolesa

Za vsako fazo je pripravljen seznam ameriških proizvodov, za katere lahko Unija uvede dodatne carine. V drugi fazi bi lahko na primer za neki proizvod, za katerega je v prvi fazi uvedla 25-odstotne carine, uvedla še dodatne 25-odstotne carine.

Na seznamu ameriških proizvodov, za katere naj bi unija julija uvedla 25-odstotne carine, so med drugim viski burbon, arašidovo maslo, motorna kolesa Harley Davidson, pomarančni sok, brusnice ter tobačni in tekstilni izdelki. Ali bo Unija v resnici uvedla dodatne carine za vse proizvode na prvem seznamu, trenutno še ni popolnoma jasno.

Unija o ukrepih odloča v komitološkem postopku, v okviru katerega je mogoče predlog komisije zavrniti s kvalificirano večino proti. Ali bo potrebna razprava na ministrski ravni ali celo na vrhu, za zdaj ni jasno. Viri pri komisiji sicer poudarjajo, da je seznam ameriških proizvodov potrjen s soglasjem in da tudi v prihodnje pričakujejo enotnost članic.

EU zaradi ameriških carin sprožila postopek pred WTO

Dodatne carine so le ena od treh vrst protiukrepov proti ameriškim carinam. EU je namreč 1. junija sprožila postopek pred WTO, med drugim pa pripravlja tudi ukrepe za zaščito trga pred rastjo ponudbe jekla in aluminija, ki bi bila posledica preusmeritve izvoza iz drugih držav zaradi uvoznih carin ZDA.

ZDA so po dvakratnem začasnem izvzetju EU iz 25-odstotnih uvoznih carin na jeklo in desetodstotnih na aluminij s 1. junijem nove carine uvedle tudi za Unijo, grozijo pa tudi z dodatnimi carinami na avtomobile.