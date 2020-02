E3 v roke Petrola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava družbe Elektro Primorska je za prodajo hčerinske družbe E3, ki je eden največjih prodajalcev elektrike v Sloveniji, kot najugodnejšega ponudnika prepoznala družbo Petrol, poročajo Finance. S prodajo je že soglašal nadzorni svet družbe Eletro Primorska, pogodba pa bo podpisana predvidoma do konca meseca, piše STA.

Elektro Primorska se je za umik iz E3, ki se ukvarja s prodajo električne energije, odločila, ker opravlja gospodarsko javno službo in ne sme financirati komercialne dejavnosti. Kupcu hčerinske družbe je postavila tudi določene pogoje, in sicer ohranitev blagovne znamke, števila zaposlenih in sedeža družbe v Novi Gorici ter nadaljnji razvoj podjetja, piše STA.

S prodajo E3 bo Elektro Primorska izločila maloprodajo, ker pomeni, da bo izpolnila enega od formalnih pogojev za pridobitev koncesije sistemskega operaterja za distribucijsko omrežje na področju Primorske.

Pred časom so v Elektro Primorska obravnavali povezovanje celjsko-gorenjskega trgovca ECE in E3 pod okriljem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), vendar pa je zamisel propadla, ker so v Agenciji za varstvo konkurence presodili, da bi takšno povezovanje pomenilo kršitev pravil o tržni koncentraciji, piše STA

V Elektro Primorska so potem nadaljevali s postopki prodaje, ponudbe pa so oddali Gen-I, Petrol in HSE.

11-odstotni tržni delež

Družba E3 dosega 11-odstotni tržni delež pri prodaji električne energije na slovenskem trgu; večji delež, to je 15 odstotkov, dosegajo pri prodaji gospodinjstvom. S tem se družba uvršča na četrto mesto med slovenskimi ponudniki električne energije.

Petrol bo imel po novem po informacijah Financ na maloprodajnem trgu električne energije blizu 20-odstotni delež, pri dobavi gospodinjstvom pa bo njegov tržni delež skoraj četrtinski, še piše STA.