E-dražba: ko nakup stanovanja ni več nočna mora

Oglasno sporočilo

Nepremičnine so razmeroma stabilne naložbe, ki jih bodo tudi v prihodnosti spodbujale ugodne splošne socialnoekonomske okoliščine, predvsem nizke obrestne mere, široka dostopnost posojil, gospodarska rast ter rast zaposlenosti in plač. Nakup stanovanja pa za kupce ni nujno nočna mora. Družba za upravljanje terjatev bank že ponuja nakup stanovanja prek elektronskih dražb. V primerjavi s klasičnim načinom nakupa stanovanj ponuja e-dražba za kupce večjo možnost uspešnega nakupa, v primerjavi z oddajo zavezujočih ponudb pa je e-dražba bolj preprosta, pregledna in učinkovita metoda nakupa.

Elektronska dražba (e-dražba) je sodobni instrument prodaje nepremičnin, ki je v svetu že uveljavljen, v Sloveniji pa to priložnost šele spoznavamo. Zainteresiranim kupcem v primerjavi s klasičnim, najbolj uveljavljenim postopkom nakupa (individualna pogajanja na izhodiščne objavljene cene) ponuja preglednost nad drugimi ponudbami ter tako precej večjo možnost uspešnega nakupa želenega stanovanja. E-dražbe so za kupce bolj prijazne tudi v primerjavi z nakupom z oddajo zavezujoče ponudbe, saj je e-dražba bolj preprosta, pregledna in učinkovita metoda nakupa. E-dražbe ob tem ponujajo varnost nakupa, preglednost nad oddanimi ponudbami ter oblikovanje tržne cene v konkurenčnem in dinamičnem okolju. Dražitelji za sodelovanje na elektronskih dražbah ne potrebujejo posebnih računalniških znanj ali kvalificiranih digitalnih potrdil.

Sodobno metodo e-dražb pri prodaji stanovanj omogoča tudi Družba za upravljanje terjatev bank. Ta po uspešni prvi fazi prodaje stanovanj v Koprskih vratih v septembru nadaljuje prodajo približno 80 stanovanjskih enot v istem kompleksu s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemnih garažah in shrambami. Ogledi stanovanj so ponovno mogoči od 2. septembra 2019.

Nakup stanovanj bo tokrat potekal izključno prek elektronskih dražb, ki se bodo začele 30. septembra 2019, za vsako stanovanje posebej. Dražba za posamezno stanovanje bo trajala deset minut z možnostjo podaljšanja največ za 70 minut. Dražba se bo namreč v primeru zvišanja cene dražiteljev v zadnji minuti pred iztekom dražbe avtomatsko podaljšala za nadaljnjo minuto. S plačilom 5.000 evrov varščine do 23. septembra lahko vsak kupec sodeluje na vseh elektronskih dražbah do izvedbe nakupa izbranega stanovanja. V primeru želje po nakupu več kot enega stanovanja je potrebno plačilo več varščin. Dražiteljem, ki ne bodo opravili nakupa na dražbah, bo varščina povrnjena.

Takšen način nakupa stanovanja, kot ga tokrat ponuja Družba za upravljanje terjatev bank, bo še posebej primeren za tiste zainteresirane kupce, ki nimajo točno izbranega stanovanja, saj bo imel vsak dražitelj v primeru neuspeha z nakupom enega stanovanja, takoj (brez dodatnega plačila varščine) možnost sodelovanja na naslednji dražbi podobnega oziroma drugačnega stanovanja.

Koprska vrata so v neposredni bližini koprske obale, mestnega središča in avtocestne povezave. V bližini so otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Moderna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. 164 privlačnih, moderno zasnovanih stanovanj zagotavlja udobno in prijetno bivanje za vse generacije. Raznolike tlorisne rešitve stanovanjskih enot v šestih etažah obsegajo površino od 38 do 154 kvadratnih metrov. Vse enote so ogrevane in hlajene s centralnim sistemom, ki določa osnovni režim (hlajenje ali ogrevanje). Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Stanovanja so osvežena in vseljiva takoj po nakupu. V pritličju je tudi več kot 2.000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, različnih dejavnosti. Objekt spada v energetski razred B1 (15-25 kWh/m²a).

Več informacij o stanovanjskih enotah, uporabljenih materialih in opremi, prodaji, sklenitvi pogodbe o nakupu, primopredaji ter jamstvu je na voljo na spletni strani www.koprskavrata.eu . Prijave za ogled stanovanj so mogoče prek telefonske številke 080 73 15, prek elektronske pošte info@koprskavrata.eu oziroma neposredno prek koledarja na spletni strani www.koprskavrata.eu

Naročnik oglasnega sporočila je DUTB.