DUTB pilotom Adrie predstavila načrte za novo družbo

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je po neuradnih informacijah Radia Slovenija nekdanjim pilotom Adrie Airways predstavila poslovni načrt nove slovenske letalske družbe, ki bi jo s partnerjem ustanovila država. Po načrtu - številke sicer naj ne bi bile zadnje - bi družba letela s petimi letali Canadair in imela do 200 zaposlenih.

Nova družba bi imela po predstavljanem načrtu poleg tega zaradi vzpostavljanja letalske operacije prvo leto 20 milijonov evrov izgube, je neuradno izvedel radio in dodal, da to naj ne bi bile zadnje številke, saj izračuni še niso zaključeni.

Ali bo ustanovitev nove družbe, ki naj bi se po nekaterih informacijah imenovala Air Slovenia, podprla vlada, naj bi bilo znano do konca meseca, je še poročal Radio Slovenija.

V slabi banki bolj redkobesedni

V DUTB so danes STA na vprašanje o izračunih glede morebitnega novega državnega prevoznika povedali, da je bila DUTB "kot specialist za prestrukturiranje družb v težavah s strani ministrstva za gospodarstvo pozvana k proučitvi finančnega stanje družbe Adria Airways". "Stanje smo proučili in o ugotovitvah obvestili ministrstvo. Več v tem trenutku ne moremo komentirati," so zapisali.

Na podlagi analize finančnega stanja Adrie Airways se je vlada odločila, da v Adrio Airways ne bo vlagala denarja, je večkrat povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V intervjuju za tednik Mladina minulo sredo je povedal, da bodo izračuni pripravljeni "v kratkem". Podrobnosti ni razkril, dejal je le, da je morebitni partner regionalni letalski prevoznik.

V DUTB so na vprašanja glede izračunov in glede predstavitve poslovnega načrta nekdanjim pilotom Adrie odgovorili le, da "navedbe ne držijo".

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so danes za STA povedali, da od DUTB še niso prejeli izračunov glede morebitne ustanovitve novega letalskega prevoznika. "Ko bodo izračuni prispeli, jih bo ministrstvo proučilo in se do njih opredelilo," so navedli.

Kupili bi poslovno celoto Adrie Airways

Do nove družbe naj bi po navedbah radia sicer najlažje prišli z nakupom poslovne celote Adrie Airways, za katero stečajni upravitelj Janez Pustatičnik nezavezujoče ponudbe zbira do 11. novembra.

Morebitna ustanovitev novega letalskega podjetja je ena od možnosti, ki jo je za zagotavljanje povezljivosti Slovenije s svetom po stečaju Adrie Airways omenjala vlada. Stečaj Adrie Airways, ki jo je država leta 2016 prodala nemškemu skladu 4K Investments, je stekel 2. oktobra. Predlog za stečaj je vložilo vodstvo družbe, in sicer zaradi plačilne nesposobnosti.

Adria Airways, ki je imela okrog 550 zaposlenih, je na letališču Jožeta Pučnika opravila približno polovico vseh letov, po njenem propadu so v Ljubljano prišli Lufthansa, Swiss in Brussels Airlines, ki so vzpostavili lete v Frankfurt, München, Zürich in Bruselj.