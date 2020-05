Drugi tir: za gradnjo se zanimajo Kitajci, v igri tudi turški Cengiz

Na javna razpisa za glavna gradbena dela za projekt drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom je družba 2TDK prejela prijave 15. gradbenih podjetij in konzorcijev. Od teh je 11 podjetij izpolnjevalo pogoje razpisa, sledila pa bodo pogajanja še o ceni. Med gradbinci, ki se zanimajo za projekt, prevladujejo Kitajci.

Razpisa je družba 2TDK objavila 11. novembra lani; prvi se je nanašal na dela od Divače do Črnega Kala, drugi pa na dela od Črnega Kala do Kopra. Kot glavni razlog za razdelitev del na dva razpisa so tedaj pojasnili različno geološko strukturo in ceno, poroča STA.

"Na prvem delu gradimo v krasu, na drugem v flišu. Že to samo po sebi kliče, da se projekt razdeli na dva dela," je pred objavo razpisov sredi novembra lani pojasnil direktor 2TDK Marko Brezigar. "Hkrati pa mednarodne študije govorijo o tem, da je v primeru razdelitve projekta na dva dela, konkurenca večja in je s tem projekt lahko cenejši," je dodal.

Za gradnjo se zanimajo Kitajci, v igri tudi Cengiz

Razpisa so se odločili izvesti dvofazno. Najprej so ugotavljali kompetence gradbenih podjetij, in kot je danes objavila družba, so te priznali desetim izvajalcem, ki so se prijavili na prvi razpis, ter enajstim izvajalcem, prijavljenim na drugi razpis. Na prvi razpis so sicer prejeli 15 prijav, na drugega pa eno prijavo manj.

Med gradbinci, ki se zanimajo za največji gradbeni projekt v državi, prevladujejo kitajske družbe, nekaj je tudi turških, med drugim Cengiz, ki bo gradil drugo cev karavanškega predora. Od slovenskih podjetij pogoje izpolnjujeta Kolektor CPG in Gorenjska gradbena družba. Kolektor CPG sicer nastopa v konzorciju s turškima Yapi Merkezi in Özaltin, Gorenjska gradbena družba pa s češkim gradbenim velikanom Metroslav. Podrobnosti izbora prav zdaj novinarjem predstavlja vodstvo 2TDK.