Drugi tir: sporno višino zidu "merili" zgolj na podlagi poročila nadzornika? #video

Vodstvo podjetja 2TDK namerava razpis ponoviti, ker naj bi prvotno izbrani ponudnik ponaredil reference. V podjetju MarkoMark Nival so namreč zapisali, da je zid, ki so ga zgradili v Pesnici, visok 8,2 metra, medtem ko je nadzornik izmeril meter manj oziroma 7,2 metra.

V prvotno izbranem podjetju so kljub temu prepričani v svoj prav in napovedujejo pritožbo, v 2TDK pa se sklicujejo na pridobljeno dokumentacijo, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Zid je praktično nemogoče izmeriti

Na Planetu so omenjeni zid v Pesnici poskušali izmeriti. Ugotovili so, da je to praktično nemogoče, saj zunaj leži le dober meter. V gradbenem dnevniku, pod katerega je podpisan nadzornik, jasno piše 8,2 metra, pravi soustanovitelj podjetja MarkoMark Nival Marko Glavinič. "Od kod njim podatek, zakaj ni toliko visoko? Vsa dokumentacija, s katero razpolagamo, kaže, da je zid visok nad osem metrov," pojasnjuje Glavinič.

Prvi mož 2TDK Dušan Zorko je ob razveljavitvi razpisa poudaril, da se je v tem primeru pokazalo, da najcenejši izvajalec ni bil najboljši, ker je ponaredil referenco. Foto: STA

Tako na Občini Pesnica kot pri podjetju MarkoMark Nival, ki je sporno referenco prijavilo na razpisu za 170 metrov dolg most čez reko Glinščico, končnega poročila, kjer bi pisalo, kako visok je zid za sanacijo plazu, nimajo. Nadzornik naj ga ne bi oddal.

"Kot izvajalec oziroma naš podizvajalec, ki je to referenco predložil, s projektom izvedenih del ne razpolaga, prav tako ne občina," pojasnjuje direktor Granola iz konzorcija MarkoMark Nival Aleksander Schara.

Višino zidu ocenjevali zgolj na podlagi končnega poročila nadzornika

Podizvajalec PGGH ravno zdaj v Mariboru gradi podoben zid, kot bi ga morali pri Glinščici. 2TDK naj bi bil edini, ki razpolaga s končnim poročilom. Še več, dal naj bi jim ga nadzornik Metod Krajnc, ki pred kamere danes ni želel stopiti. Kljub temu je nadzornik potrdil, da je poročilo oddal 2TDK in projektantskemu podjetju Elea iC, ki je za 2TDK ocenjevalo, če je referenca zidu sporna.

"V tem primeru se je pokazalo, da tisti, ki je bil najcenejši, ni bil najboljši, ker je ponaredil referenco," pravi generalni direktor 2TDK Dušan Zorko. To so hude obtožbe, so prepričani v prvotno zmagovalnem konzorciju treh podjetij, kjer se tudi sprašujejo, kako točno je podjetje Elea iC v praksi sploh preverilo višino zidu. Po informacijah Planeta naj bi to storili zgolj na podlagi končnega poročila nadzornika, ki najvišjo višino ocenjuje na 7,2 metra.

2TDK bi ponovil razpis, konzorcij napoveduje pritožbo

"Če pogledamo to zelo nepomembno podrobnost, imamo nasproti ponudbo, ki je bila za pet milijonov evrov dražja od naše," opozarja Schara. In kje se nahaja resnica? Očitno bo treba počakati na odločitev revizijske komisije, saj se bo konzorcij MarkoMark Nival v naslednjih dneh pritožil.