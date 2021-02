Drugi tir: komisija zavrgla tri zahtevke za revizijo

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila gradnje objektov drugega tira na odsekih Divača–Črni Kal in Črni Kal–Koper zavrgla zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International, Euro–Asfalt in Ictas ter YDA in Unitek. O zahtevku Gorenjske gradbene družbe bodo odločili naknadno.

Kot so danes sporočili iz Državne revizijske komisije, so trije vlagatelji z zahtevki za revizijo zahtevali ponovno presojo o isti stvari, to je o ravnanju naročnika družbe 2TDK, o katerem je državna revizijska komisija že pravnomočno odločila. "Zahtevki za revizijo so vsebinsko enaki zahtevkom za revizijo, ki so jih vlagatelji že vložili v tem postopku oddaje javnega naročila, in ne vsebujejo novih razlogov, ki niso bili obravnavani v okviru predhodnega postopka pravnega varstva," so pojasnili na komisiji.

Omenjene družbe so zahtevek za revizijo namreč podale že za decembrsko odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti gradbincev za gradnjo odseka Divača–Črni Kal, saj jim ni bila priznana sposobnost za nadaljnje sodelovanje na razpisu.

Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi razpisa za glavna dela na drugem tiru za odsek Črni Kal–Koper in za odsek Divača–Črni Kal priznala avstrijskemu Strabagu s podjetjema Ed Züblin in Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu Cengizu. Gradbinci, ki ostajajo v igri, morajo finančne ponudbe oddati do 22. februarja, piše STA.