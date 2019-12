Drugi tir: bo o milijonih odločal radar?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se saga o izbiri izvajalca gradnje mostu čez reko Glinščico, prvega večjega gradbenega projekta na trasi drugega tira Divača–Koper, vendarle bliža koncu? In zakaj se je rok za oddajo ponudb za glavna razpisa premaknil v prihodnje leto?

V začetku avgusta je državno podjetje 2TDK, ustanovljeno za gradnjo drugega tira, razveljavilo razpis za gradnjo mostu čez dolino Glinščice, ki bo povezoval dva predora na progi Divača–Koper.

Najugodnejšemu ponudniku – konzorciju, ki ga vodi družba Markomark Nival – je očitalo ponarejeno referenco pri gradnji protipoplavnega zidu na območju Pesnice. Ta bi moral biti po pogojih iz razpisa za Glinščico visok najmanj osem metrov. Toda v 2TDK so po opravljenem nadzoru prepričani, da je v resnici najmanj meter nižji, zaradi česar reference niso priznali.

Razpis za Glinščico so razveljavili, s čimer so šli na roko konzorciju treh velikih domačih gradbincev (Kolektor CGP, Riko in SGP Pomgrad), ki je oddal dobrih pet milijonov evrov dražjo ponudbo. A štiri mesece po razveljavljenem razpisu še vedno ni znan odgovor na ključno vprašanje, kako visok je sploh zid v Pesnici. Zakaj ne?

Ni šlo z bagrom in vrtanjem. Bo šlo z radarjem?

Odgovor nanj že od oktobra neuspešno išče tudi državna revizijska komisija. Za pomoč je najela izvedence, a ti vedno znova naletijo na ovire.

Foto: STA "Sprva so nameravali del zidu izkopati, a so jim sosedi prepovedali prevoz težke mehanizacije čez njihova zemljišča. Nato so želeli višino ugotoviti z vrtanjem lukenj, ki bi jih pozneje zabetonirali, a je temu nasprotovala občina Pesnica. Dovolijo nam le uporabo tako imenovanih neinvazivnih metod, saj se ne sme posegati v stabilnost zidu. Vmes pa minevajo tedni," opozarja predsednik državne revizijske komisije Samo Červek.

Zdaj naj bi se vendarle našla rešitev. Po naših informacijah bodo namreč izvedenci višino zidu ugotavljali z radarjem visoke zmogljivosti. Gre za enak aparat, kot so ga sanacijske ekipe letos poleti uporabljale pri preprečevanju posledic železniške nesreče v Dolu pri Hrastovljah, pri kateri je šlo za razlitje kerozina. Doseg radarja znaša do dvajset metrov pod zemljo, kar bi moralo zadoščati za določitev višine zidu.

Glavna razpisa podaljšali za mesec dni

"Pričakujem, da bodo podatki zbrani in obdelani do konca leta," je za Siol.net dejal Stanislav Škrabl z mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, sicer eden od izvedencev, ki nas je za druga pojasnila napotil na državno revizijsko komisijo.

Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije Foto: STA Ta je v vmesnem obdobju že dvakrat zavrnila podjetje 2TDK. Najprej pri zahtevi za izločitev izvedencev – sporno naj bi bilo njihovo soavtorstvo enega od člankov z glavnim nadzornikom pri gradnji zidu v Pesnici. Hkrati je državna revizijska komisija družbi Markomark Nival omogočila vpogled v dokumentacijo postopka oddaje naročila, čemur so se upirali na 2TDK.

Glavna razpisa podaljšali za mesec dni Medtem ko v 2TDK čakajo, ali bodo razpis za most na Glinščici lahko ponovili ali pa bodo sledile nove pritožbe, so za mesec dni že preložili rok za prijavo na razpisa za glavni del projekta drugi tir – gradnjo osmih predorov in nove proge. Novi rok za prijave gradbincev je 17. januar, pri čemer bodo v podjetju 2TDK najprej proučili, ali so prijavljeni kandidati usposobljeni za gradnjo, šele sredi prihodnjega leta pa bodo oddali konkretne ponudbe. Še ta mesec bo državni zbor odločal tudi o poroštvenem zakonu za drugi tir in tretjo razvojno os, ki so ga poslanci konec oktobra potrdili v prvem branju. Predlog za projekt drugega tira predvideva 777 milijonov evrov poroštev države, ki po zagotovilih ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek ne bodo unovčena.

Še vedno sodelujejo z odvetnico velikih gradbincev

Julija smo na Siol.net razkrili, da je podjetje 2TDK za zastopanje pri preverjanju domnevno sporne reference na razpisu za Glinščico najelo Odvetniško družbo Cukrov. Njena ustanoviteljica in direktorica je Vesna Cukrov, nekdanja predsednica državne revizijske komisije in sodna izvedenka za javno naročanje.

Vesna Cukrov, odvetnica Foto: Twitter V zadnjih letih je Odvetniška pisarna Cukrov sodelovala s SGP Pomgradom in Rikom, članoma drugega konzorcija, ki se je potegoval za gradnjo mostu čez Glinščico, a oddal kar za pet milijonov evrov dražjo ponudbo. To je pomenilo, da je podjetje 2TDK pri neodvisni presoji reference, ki odloča o tem, ali bo posel dobila družba Markomal Nival ali ne, sodelovalo z odvetniško družbo, ki je tesno poslovno povezana z njegovimi konkurenti.

Po zadnjih podatkih podjetje 2TDK še vedno sodeluje z Odvetniško pisarno Cukrov. Letna pogodba se izteče junija prihodnje leto, za pravne storitve pa ji plačuje sto evrov na uro. Med zunanjimi partnerji podjetja 2TDK so še Odvetniška družba Čeferin (prejema 130 evrov na uro), odvetnik Matej Erjavec (120 evrov) in Odvetniška pisarna Čuk. Vodi jo Mateja Čuk, ki je v obdobju vlade Marjana Šarca postala predsednica nadzornega sveta Gen Energije, lastnice slovenske polovice krške nuklearke.