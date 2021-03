Drugi tir: 2TDK razveljavil izbor izvajalca supernadzora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V družbi 2TDK so razveljavili odločitev o izboru izvajalca supernadzora pri gradnji drugega tira.

Družba 2TDK je razveljavila odločitev v postopku oddaje javnega naročila za investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira med Divačo in Koprom. Kot so danes sporočili iz družbe, bodo pridobili dodatno pravno mnenje, v najkrajšem času pa bodo opravili dodatno presojo ponudbe in se nato odločili na podlagi ugotovitev.