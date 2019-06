Dopolnjen nadzorni svet NLB razpravljal o strategiji skupine

Nadzorni svet NLB se je danes prvič sestal v dopolnjeni sestavi, ki po novem šteje devet članov. Kot so sporočili iz omenjene banke, so osrednjo pozornost člani nadzornega sveta namenili razpravi o strategiji NLB Skupine, saj nedavni zaključek privatizacije prihodnje ambicije NLB Skupine postavlja v drugačen kontekst.

Devetim nadzornikom NLB je mandat na junijski seji podelila skupščina banke. Obstoječim nadzornikom Primožu Karpetu, Alexandru Bayru, Davidu Ericu Simonu, Laszlu Urbanu in Petru Grozniku so se tako danes pridružili Mark William Lane Richards, Shrenik Dhirajlal Davda in Gregor Rok Kastelic s štiriletnim mandatom. Član nadzornega sveta je še Andreas Klingen, ki mu je skupščina 10. junija potrdila nov mandat. Predsednik nadzornega sveta sicer ostaja Karpe, njegov namestnik pa Klingen.

Intenzivno bodo vlagali v digitalizacijo, razvoj novih kanalov in uporabniške izkušnje

Kot so po današnji seji nadzornikov sporočili iz banke, je bila razprava namenjena predvsem strategiji NLB Skupine. Med drugim bo lahko banka brez omejitev zagotavljala storitve leasinga, faktoringa ter vse druge oblike lokalnega in čezmejnega financiranja projektov, so zapisali. Še intenzivneje pa namerava NLB vlagati v digitalizacijo, razvoj novih kanalov in uporabniške izkušnje.

Na seji je nadzorni svet člane razporedil po svojih obstoječih komisijah in ustanovil novo. Poleg komisij za revizijo, za tveganja, za prejemke in za imenovanja so nadzorniki ustanovili še novo komisijo za operativno poslovanje in IT.

Postopek privatizacije NLB je sicer minuli teden zaključil Slovenski državni holding (SDH). Prejšnjo sredo je poučenim vlagateljem prodal celotni preostali 10-odstotni lastniški delež države minus eno delnico, skupna kupnina od prodaje pa je nanesla 109,5 milijona evrov. Slovenija je s 25 odstotki in eno delnico ostala največja posamična delničarka NLB.