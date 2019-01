Donosnost SDH v letu 2018 po prvi oceni 5,8-odstotna

Donosnost lastniškega kapitala naložb države in Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je po letu 2015 hitro zviševala in je za leto 2017 znašala rekordnih 6,5 odstotka.

A takšnih številk ob sedanji strukturi portfelja, pričakovanjih umiritve gospodarske rasti, še posebej pa po izvedenih postopkih prodaj visoko dobičkonosnih družb, v prihodnje ni realno pričakovati, so v SDH zapisali v letošnjem poročilu upravljanja kapitalskih naložb.

Portfelja kapitalskih naložb države in SDH bosta skupaj dosegla 5,8-odstotno donosnost

"Za leto 2018 ocenjujemo, da bosta portfelja kapitalskih naložb države in SDH skupaj dosegla 5,8 odstotka čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala, pri čemer bodo finance, turizem in gospodarstvo dosegli bistveno višjo, 8,7-odstotno stopnjo, a imajo v portfelju nižjo utež kot energetika, kjer je pričakovana donosnost 3,3-odstotna, promet s pričakovano donosnostjo pa 5,5-odstoten," so pojasnili pri SDH.

Pričakovanja in ciljne vrednosti ROE ter višino izplačanih dividend v proračun bo v prihodnje treba prilagoditi spremenjeni strukturi upravljavskega portfelja.

Izvedene in načrtovane prodaje bank bodo v prihodnje negativno vplivale na donosnost celotnega portfelja in višino dividend za državni proračun, saj sta obe banki, tako NLB kot Abanka, v zadnjih dveh letih izplačevali visoke dividende in dosegali visoke donosnosti kapitala ter skupaj predstavljata zajeten del uteži pri izračunu, so razložili.

Kot so še izpostavili, druge naložbe v portfelju, ki so opredeljene kot strateške, v prihodnje ne bodo mogle nadomestiti teh razlik, zato ni realno pričakovati rasti donosnosti kapitala družb v upravljanju SDH in nadaljnjega zviševanja izplačil dividend, katerih višina v letu 2018 je bila posledica dveh večjih enkratnih izplačil od NLB in Telekoma Slovenije.

SDH predlaga še, da se pri strateških naložbah razmisli o možni uvedbi drugih ciljev, s katerimi bi merili uresničevanje strateških ciljev oziroma da se pri določanju ciljne donosnosti portfelja naložb ustrezno upošteva omejitve SDH pri vplivanju na dobičkonosnost tistih strateških naložb, katerih uspešnost poslovanja je pomembno odvisna od prihodkov, ustvarjenih na podlagi pogodbenega razmerja z državo.