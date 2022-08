Dobiček Telekoma Slovenije višji za deset odstotkov

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 314,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, skupno pa 316,6 milijona evrov poslovnih prihodkov. Prihodki so za en odstotek nižji kot v enakem obdobju lanskega leta, pri tem pa je Telekom Slovenije dosegel rast na področju finančnih storitev, eZdravja in zavarovanj, višji so tudi prihodki odvisnih družb. S 1. januarjem 2022 je Telekom Slovenije prenehal dobavljati električno energijo končnim uporabnikom, kar vpliva na nižje prihodke, ob tem pa so prihodki nekoliko nižji tudi zaradi optimizacije naročnikov, ki imajo v osnovno naročnino vključenih več storitev, upadanja klasičnih priključkov govorne telefonije in nižjih prihodkov prodaje fiksnega trgovskega blaga, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je od januarja do junija 2022 na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 31,1 milijona evrov, kar je za šest odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 112,2 milijona evrov. EBITDA je za en odstotek nižji kot v primerljivem obdobju leta 2021, na kar je vplivala podražitev energentov in elektrike. Če bi bila v letošnjem letu cena energentov in elektrike enaka kot v letu 2021, bi bil EBITDA v prvi polovici letošnjega leta višji kot v primerljivem obdobju lanskega leta. EBITDA marža na ravni skupine v prihodkih od prodaje predstavlja 35,7-odstotni delež.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v šestih mesecih leta 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 23,4 milijona evrov, kar je dva milijona evrov oziroma za deset odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021.