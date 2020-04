Dobiček Skupine Mercator znatno višji, tudi zadolženost nižja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je Mercator zgodaj zjutraj objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze, so se prihodki od prodaje trgovine na drobno, ki predstavlja osnovno Mercatorjevo dejavnost, lani v primerjavi z letom 2018 okrepili za 2,2 odstotka na 1,69 milijarde evrov, piše STA.

Normaliziran bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je dosegel 172,5 milijona evrov in je bil za 60,5 odstotka višji kot leto prej.

Skupina Mercator je lani skoraj za četrtino znižala zadolženost, k čemur je pomembno prispevala izvedba monetizacije nepremičnin. Neto finančni dolg je po primerljivih standardih znašal 587 milijonov evrov, kazalec med neto dolgom in EBITDA pa se je znižal s 7,2- na 5,2-kratnik.

Prihodki od prodaje družbe Poslovni sistem Mercator so se medtem z 1,16 v letu 2018 v lanskem letu okrepili na 1,23 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja se je skoraj podvojil in znašal 13,4 milijona evrov, piše STA.

Poslovni sistem Mercator je leto končal s 13,8 milijona evrov izgube, rezultat pa, kot izhaja iz letnega poročila, vključuje slabitev naložb v odvisne družbe v višini 23,64 milijona evrov, ki so na ravni skupine v okviru konsolidacijskih izločitev izločene.

Skupina je konec leta zaposlovala 19.963 ljudi, od tega v Sloveniji 9355. Kot pojasnjujejo v Mercatorju, se je dodana vrednost na zaposlenega v maloprodaji lani zvišala, znašala je 28.049 evrov.

Naložbe v osnovna sredstva Skupine Mercator so lani znašale 25,4 milijona evrov in so bile za skoraj petino višje kot leto prej. Več kot 60 odstotkov teh sredstev je Mercator porabil za naložbe v Sloveniji.

Dobri rezultati posledica nove poslovne strategije

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je v sporočilu za javnost zapisal, da so lanski rezultati predvsem posledica uveljavljanja nove poslovne strategije. Za nadaljevanje uspešnega razvoja Mercatorja pa je po njegovih besedah strateško pomembno, da se konča proces prenosa na Fortenovo in da se s tem Mercatorju zagotovi stabilnega lastnika, ki bo podprl razvoj družbe v prihodnje, še poroča STA.

Letos Skupina Mercator načrtuje 2,2 milijarde evrov prihodkov in 110 milijonov evrov normalizirane EBITDA. V družbi poudarjajo, da bo ena ključnih značilnosti letošnjega poslovanja rast stroškov, predvsem rast stroškov delovne sile, zlasti v Sloveniji zaradi dviga minimalne plače.

Mercator za letos načrtuje za 44 milijonov evrov naložb, več kot pol naložbenih sredstev bo namenjenih za naložbe v Sloveniji. Najpomembnejša investicija je logistično-distribucijski center v Ljubljani, sledi ji širjenje mreže v Srbiji. V načrtu je odprtje 28 novih trgovin in prenova 65 trgovin na vseh trgih poslovanja.