Do ugodnega stanovanjskega kredita v petih korakih

Kaj je lepšega kot spiti jutranjo kavico v svojem lastnem stanovanju? Obiščite poslovalnice nekaj bank in se dogovorite za naajugodnejši stanovanjski kredit.

Življenje pri starših ima veliko prednosti. Do določene starosti vam ponuja udobje, varnost, zatočišče in toplino. Ko se proti koncu srednje šole začenjate pripravljati na nove obveznosti, ki jih prinašajo študijska leta, pa se pojavijo tudi zamisli o življenju na svojem. Nekateri odhajate v študentski dom, drugi s prijatelji iščete najemniško stanovanje ali sobo, tretji ostajate doma in zavistno pogledujete k prijateljem in prijateljicam, ki že uživajo na svobodi. Vsi skupaj pa imate eno željo: nekoč stanovati čisto pod svojo streho, kupiti lastno nepremičnino in jo tudi v doglednem času odplačati.

Se vam danes zdi ta pogled v prihodnost nekaj, do česar je res težko priti? Priznamo, ni lahko, a z nekaj nasveti finančnih strokovnjakov je to mogoče. Bolj gladko bo šlo, če vam bo uspelo izbrati študij, ki ga boste z veseljem opravili, in če boste stopili na karierno pot, na kateri boste lahko uresničevali svoje potenciale, ambicije, znanje in pridobljene veščine.

Vsi vemo, da brez finančne spodbude pri kupovanju lastne nepremičnine večinoma ne gre. Tisti, ki nimate tega privilegija, da bi vam starši, babice in drugi sorodniki pomagali s svojim finančnim vložkom, imate še eno možnost, ki pa od vas zahteva nekaj spretnosti. To je najem stanovanjskega kredita, ki med mladimi velja za težko dostopno finančno pomoč, a je pri pravi banki tudi to povsem uresničljivo.

Banka LON je uspešna bančna institucija z 29-letno tradicijo, ki si želi izpolnjevati želje strank ter njihovih sanj in vizij za prihodnost, saj je njihovo poslanstvo tudi to, da strankam olajšajo njihovo bančno poslovanje in jim ponudijo tudi alternativne možnosti sodelovanja.

Preverite svoje dohodke in izdatke

Dobro preverite, kakšna je vaša kreditna sposobnost. Različne banke vam omogočajo najem stanovanjskega kredita po različnih kreditnih pogojih.

Ali ste vedeli, da pri najemu stanovanjskega kredita ni vse "zacementirano", da se lahko tudi malce "pogajate"?

Najprej naredite temeljit finančni pregled in izračun stroškov. Preglejte višino sredstev, ki jih imate vsak mesec na razpolago, torej družinske dohodke in redne stroške gospodinjstva. Upoštevajte tudi nepredvidene dogodke, ki lahko močno zamajejo vaš življenjski slog, kot so nepredvideni stroški za popravila avtomobila, stanovanjske opreme, morebitna izguba službe. Po najboljših izračunih bi bilo dobro, da imate vsaj nekaj skrite rezerve za črne dni. Ko ugotovite, koliko lahko vsak mesec namenite odplačevanju stanovanjskega kredita, je čas, da obiščete banko, kjer se pozanimate, koliko sredstev lahko sploh dobite, in tako vidite, katere nepremičnine so dosegljive.

Poiščite pravo stanovanje oziroma nepremičnino

Ali bi raje stanovali v modernem blokovskem naselju, v središču mesta, ob robu gozda? Glede na svoje kreditne sposobnosti preverite ponudbo nepremičninskega trga.

Potem si lahko začnete bolj natančno ogledovati nepremičninski trg, saj imate približno predstavo, kakšno stanovanje si lahko privoščite.

Več nepremičnin kot si boste ogledali, boljši pregled nad ponudbo boste imeli in tudi boljša izhodišča za pogajanja z nepremičninskimi agencijami oziroma lastniki. Ko najdete dom, ki bi vam res lahko ustrezal glede na velikost, lokacijo, okolico in ceno, morate najprej preveriti, ali je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, prav tako mora natančno preveriti, ali je lastništvo nepremičnine povsem nedvoumno.

Obiščite vsaj tri banke

V Lonu so pripravili ugodne kreditne pogoje, zato ne odlašajte in si priskrbite informativni izračun še danes.

Preden se boste odločili, pri kateri banki boste najeli stanovanjski kredit, pridobite čim več informativnih ponudb zanj. Kredita namreč ne boste najeli že pri prvi banki, ki jo boste obiskali. S temi ponudbami lahko pri svoji banki pridete tudi do ugodnejših kreditnih pogojev. Ko boste imeli nekaj izračunov, preverite, kakšen je skupni strošek, ki ga boste plačali v celotni dobi odplačevanja kredita. Med različnimi ponudbami je lahko tudi več tisoč evrov razlike.

Kako boste zavarovali kredit?

Pri stanovanjskem kreditu je zelo pomembno, za kakšno vrsto zavarovanja se odločite. To močno vpliva na višino celotnega posojila. Kredit lahko zavarujete s hipoteko na nepremičnino, kar pomeni, da svojo nepremičnino zastavite za primer, če ga sami ne bi mogli odplačevati. To velja za cenovno najugodnejši način zavarovanja kredita, edina slabost je, da je višina tega kredita praviloma nižja od vrednosti nepremičnine, tudi za od 20 do 40 odstotkov.

Druga možnost je plačilo zavarovalne premije pri banki ali zavarovalnici, tretja pa zavarovanje s porokom, ki mora biti kreditno sposoben in je pripravljen z vami deliti finančno tveganje za dolgo dobo odplačevanja kredita.

Koliko kredita vam "pripada"?

Večina bank kreditno sposobnost posameznika izračuna na podlagi mesečne plače, nekatere pa pri izračunu upoštevajo tudi druge prihodke, tako da je končni izračun odvisen tudi od vštetih prihodkov.

Pri najemu posojila se boste morali odločiti, ali boste izbrali fiksno ali spremenljivo obrestno mero, vezano na EURIBOR. Krediti s fiksno obrestno mero so praviloma dražji, vendar zagotavljajo večjo gotovost. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero pa je negotovost večja, saj vpliva na višino mesečne premije.

Ste samozaposleni? To ni težava.

Pri Lonu lahko najamete kredit tudi, če ste samozaposleni.

Veliko bank omogoča najem kredita le komitentom, ki imajo redno službo za nedoločen čas. Ker vemo, da so časi temu načinu zaposlovanja vedno manj naklonjeni in da je vedno več mladih samozaposlenih, je dobro vedeti, da pri banki LON lahko dobijo stanovanjski kredit tudi samozaposleni posamezniki in da lahko nekdo drug, na primer družinski član, najame kredit namesto vas oziroma za vas.

Če vas zanima najem kredita, v svojo najbližjo Lonovo enoto pošljite kratek opis položaja (kakšno nepremičnino kupujete, njeno vrednost, kolikšen znesek kredita bi potrebovali, imate kaj sredstev za lastno udeležbo, želite fiksno ali spremenljivo obrestno mero …).

Vsak dom je drugačen. Zato bi bil enak kredit za vse domove napačen. Tako kot se stanovanja razlikujejo med seboj, se lahko tudi finančne spodbude za to, da pridete do svojega sanjskega doma. Zakaj je trenutno pravi čas za najem stanovanjskega kredita? Zaradi ugodnih pogojev in nizkih obrestnih mer pri Lonu. Zagotovite si informativno ponudbo še danes:

Priložnost za nov korak v življenju

Odločitev za nakup stanovanja, prenovo ali gradnjo je ena najpomembnejših življenjskih odločitev, ki je hkrati priložnost za novo obdobje v življenju. V Lonu pri tako veliki naložbi lahko pomagajo z AKCIJSKIM stanovanjskim kreditom. Ponujajo vam ugodne pogoje in nizke obrestne mere ter osebno obravnavo ter strokovne nasvete izkušenih bančnih svetovalcev. Po posvetu z Lonovimi bančniki boste natanko vedeli, kakšen znesek si lahko privoščite.

AKCIJSKI stanovanjski kredit je poleg klasičnega financiranja gradnje, obnove ali nakupa nepremičnine namenjen tudi poplačilu obstoječih obveznosti predhodno najetega stanovanjskega posojila pri drugi banki.