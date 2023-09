Delnice Facebooka so letos poskočile za več kot 150 odstotkov, saj se bliža dogodek Meta Connect

Oglasno sporočilo

Facebook je letos znatno presegel Google in Microsoft, saj je poskočil za 159 odstotkov. To je trikrat več od Microsoftove 41,2-odstotne rasti in skoraj trikrat več od Googlove 57-odstotne rasti.

Meta (Facebook) je napovedal, da bo od 27. septembra potekal dvodnevni dogodek z naslovom Meta Connect, katerega glavni poudarek bo umetna inteligenca. Izvršni direktor Mark Zuckerberg bo predstavil očala za navidezno resničnost Meta Quest 3 in razpravljal o drugih izdelkih, ki se razvijajo, in o tem, kako jih umetna inteligenca oblikuje. Trgovci upajo, da bodo govorili o napredku pri razvoju močnejšega klepetalnega robota podjetja, ki naj bi tekmoval s ChatGPT in bo verjetno pripravljen naslednje leto.

Izvršni direktor Zuckerberg je prevzel večjo javno vlogo pri promociji novih izdelkov na družbenih omrežjih, kot je Threads, rival omrežja X (Twitter), ki je pred kratkim postal dostopen na spletu, in ne le kot aplikacija. To je pripeljalo do sprejetja Muskovega izziva na dvoboj v kletki, čeprav datum ni bil določen.

Zaradi letošnjega ogromnega dobička podjetja Target se investicijske banke trudijo držati korak z določanjem cenovnih ciljev. Goldman Sachs je ciljno ceno postavil na 384 dolarjev, medtem ko UBS pričakuje 400 dolarjev.

