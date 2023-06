Delničarjem Save Re 1,60 evra bruto dividende na delnico

Delničarji Save Re so na današnji skupščini potrdili predlog, da družba za dividende za lani nameni 24,9 milijona evrov oz. 1,60 evra bruto na delnico. To je deset centov oz. 6,7 odstotka več kot lani. Delničarji so se seznanili s poročilom za leto 2022 ter upravi in nadzornemu svetu za lani podelili razrešnico.