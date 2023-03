Vodstvo druge največje švicarske banke Credit Suisse, ki se je zaradi propada ameriških bank Silicon Valley bank (SVB) in Signature bank znašla v velikih likvidnostnih težavah, je sporočilo, da si bo od Švicarske centralne banke (SNB) izposodilo do 50 milijard švicarskih frankov (okoli 50,7 milijarde evrov). To bo prvo reševanje kakšne večje globalne banke po svetovni finančni krizi leta 2008.

Delnice banke Credit Suisse so včeraj dosegle novo zgodovinsko dno, potem ko je vrednost delnice okoli 14. ure po srednjeevropskem času dosegla 1,57 franka, kar je 30,13 odstotka pod izhodiščem. To je povzročilo splošno razprodajo na evropskih trgih in strah pred širšo finančno krizo. Ob koncu trgovalnega dne so sicer delnice izgubile 24 odstotkov vrednosti, na začetku današnjega trgovanja pa je tečaj zrasel za 18 odstotkov.

Delnice v letu dni izgubile tri četrtine vrednosti

Vrednost delnice je včeraj upadla že osmi dan zapored, v zadnjem letu pa je izgubila tri četrtine vrednosti.

Za včerajšnje strmoglavljenje delnic je poskrbel predsednik Savdske nacionalne banke Amar Al Hudairi, ki je dejal, da savdska banka nikakor ne bo povečala svojega deleža v švicarski banki. Savdska nacionalna banka je sicer od novembra lani največja delničarka Credit Suisse.

"Zdaj imamo v lasti 9,8 odstotka banke. Če presežemo deset odstotkov, začnejo veljati nova pravila in nismo naklonjeni novemu regulativnemu režimu," je v pogovoru za Bloomberg TV dejal Hudairi.

Švicarska centralna banka in švicarski regulator finančnega trga sta že včeraj poskušala pomiriti strahove vlagateljev in dejala, da sta pripravljena pomagati Credit Suisse, če bo treba. Ta po njenih navedbah izpolnjuje kapitalske in likvidnostne zahteve, ki veljajo za sistemsko pomembne banke.

Credit Suisse je lani vknjižila 7,3 milijarde frankov (7,4 milijarde evrov) čiste izgube, kar je največ po letu 2008. Banka, ki se v zadnjem času srečuje s posledicami vrste škandalov, za letos pričakuje še slabši rezultat.

Azijske borze negativno

Da vlagatelje še vedno skrbijo težave v bančnem sektorju kaže tudi gibanje borznih indeksov na azijskih borzah. Ti so danes padli pod izhodiščne vrednosti.

Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, padel za 0,80 odstotka. Na Tajvanu so se delnice v indeksu FTSE TWSE v povprečju pocenile za 0,96 odstotka. Indeks borze v Sydneyju All Ordinaries je padel za 1,52 odstotka, v Singapurju pa STI za 0,86 odstotka. Indeks Hang Seng medtem na hongkonški borzi izgublja 1,92 odstotka, v Šanghaju pa je indeks Shanghai Composite 1,12 odstotka pod izhodiščem.