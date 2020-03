Cengiz pripravlja teren za začetek gradnje druge cevi Karavank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški gradbinec Cengiz je že začel pripravljalna dela za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Kot so pojasnili na Darsu, trenutno pripravljajo teren, Cengiz pa je pred kratkim v Sloveniji tudi že registriral podjetje. Zdaj ureja ustrezna dovoljenja za delavce, nato bodo zanje postavili kontejnersko naselje pri Hrušici.

V sklopu pripravljalnih del za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora delavci trenutno čistijo teren, odstranjujejo grmičevje in postavljajo gradbiščno ograjo. Ko bo teren pripravljen, se bodo začela tudi glavna dela, poroča STA.

Drugo cev predora naj bi prebili predvidoma leta 2022

Skupna dolžina druge vzhodne predorske cevi bo znašala slabih osem kilometrov, od tega je slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3,5 kilometra. Avstrijci, ki so na svoji polovici dela začeli septembra 2018, so za zdaj izkopali dobra dva kilometra predora. Strani naj bi po prvotnih načrtih mejo prebili leta 2022.

V prvi fazi gradnje bo sicer Cengiz izvedel vsa potrebna gradbena dela v predoru, v naslednji fazi bo na vrsto prišla elektrostrojna oprema predora, za kar bodo izvedli postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del za vso predorsko cev. Poleg predora bodo na slovenski strani dogradili še razširitev avtoceste v štiripasovnico v dolžini 620 metrov, in sicer med območjem od predorske cevi do cestninske postaje Hrušica, poroča STA.

Po gradnji nove še obnova obstoječe cevi

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je načrtovana še predvidoma dvoletna sanacija obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bodo izvedli poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.