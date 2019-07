Čebelarska kriza v Sloveniji: domačega medu bo veliko manj

V Sloveniji je po podatkih statističnega urada okoli deset tisoč čebelarjev, ki s pridelkom medu zadostijo za približno polovico domače porabe. Lani so pridelali 1746 ton medu, kar je 10 odstotkov nad povprečjem zadnjih desetih let. Pridelava medu med leti zaradi vremenskih razmer precej niha. Čebelarji so največ medu pridelali leta 2001, in sicer rekordnih 2550 ton, najmanj pa leta 2014, ko ga je bilo le 471 ton.

Čebelarji so že maja opozorili na to, da bo letina medu zaradi neugodnih vremenskih razmer slaba. Takrat so ocenili, da bo izpad okoli 30-odstoten. Upe so namreč polagali na poletno pašo, a je bila tudi ta pod pritiskom vremenskih nevšečnosti, zaradi česar so ponekod morali čebelarji čebele hraniti.

"Letošnje leto nam vremensko res ni naklonjeno. Deležni smo hitrih sprememb, ki poleg nizkih in visokih temperatur s seboj prinašajo tudi neurja z velikimi količinami dežja, vetra in tudi toče," so pojasnili na čebelarski zvezi.

Pašna sezona se sicer konča avgusta, vendar pa čebelarji že zdaj vedo, da dosedanjega izpada ne bo moč nadomestiti. "Edini up ostaja hojeva paša. Četudi ta odlično zamedi, pa še vedno ne more popraviti letošnje sezone. To pašo namreč pričakujemo na manjšem območju in je bo deležno le manjše število čebeljih družin," so dodali.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je sicer maja čebelarjem obljubila pomoč za ublažitev posledic sezone, če bo ta res slaba. "Če bi se napovedi scenarija glede slabe letine uresničile, bo ministrstvo zagotovo priskočilo na pomoč in poskušalo najti rešitve in ukrepe, ki bi ublažili posledice slabe sezone," je maja povedala ministrica.

Tako so pogovori v smeri pomoči že stekli, a je treba počakati na konec pašne sezone in na končno oceno stanja.

Čebelarska zveza je sicer pristojnim že dala predlog za znižanje DDV na zdravila in povračilo dela trošarin za energente za prevoze čebel. Znižan DDV bi namreč po mnenju čebelarske zveze lahko pocenil zdravila za večino čebelarjev in s tem zmanjšal vpliv izpada prihodka zaradi slabe letine.



Kot so pojasnili na zvezi, jim je pri tem prisluhnilo kmetijsko ministrstvo in jim ponudilo potrebno pomoč pri nadaljnjih pogovorih z ministrstvom za finance, pod okrilje katerega sodita omenjeni področji DDV in trošarin.



"Žal pa so se tukaj zadeve ustavile. V obeh zadevah smo čebelarji popolnoma neupravičeno izpadli oz. nas obravnavajo drugače," so še povedali na zvezi in dodali, da želijo le to, da čebelarje obravnavajo enako kot ostale panoge v kmetijski dejavnosti.