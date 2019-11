Brussels Airlines poletel med Brusljem in Ljubljano

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so danes pozdravili letalskega prevoznika Brussels Airlines, ki bo po stečaju Adrie Airways zagotavljal novo povezavo med Brnikom in Brusljem. Brussels Airlines bo Slovenijo z belgijsko prestolnico povezoval s šestimi leti na teden, ki jih bo opravljal s 141-sedežnim letalom Airbus A319.

Povezava z Brusljem je še zadnja v nizu štirih novih povezav, ki jih je nemška letalska skupina Lufthansa s svojimi družbami zagotovila v zadnjih štirih tednih in s tem hitro nadomestila povezave, ki jih je v Zürich, Frankfurt, München in Bruselj pred stečajem v začetku oktobra dnevno zagotavljala Adria Airways.

Vodja letaliških storitev pri Fraportu Slovenija Janez Krašnja je vesel, da je Brussels Airlines prepoznal tržni potencial in se tako hitro odločil za vzpostavitev letenja. Prepričan je, da bo prevoznik s privlačno mrežo letov pritegnil številne poslovne in turistične potnike. Verjame, da se bo to že v začetnem obdobju letenja odrazilo na dobri zasedenosti letal in bo prevoznik linijo kmalu okrepil z dodatnimi zmogljivostmi.

Brussels Airlines se je vrnil po 11 letih

Prvi let Brussels Airlines in prve potnike so na ljubljanskem letališču danes pozdravili z vodnim krstom, letalsko povezavo pa so simbolično odprli z rezanjem traku. Belgijski letalski prevoznik, ki je član skupine Lufthansa in združenja Star Alliance, se je v Ljubljano vrnil po 11 letih, saj je v času predsedovanja Slovenije Svetu EU za krajši čas že povezoval obe prestolnici.

Med glavnim bruseljskim in ljubljanskim letališčem je lani z Adrio Airways potovalo 74.235 potnikov, od tega jih je 16 odstotkov lete nadaljevalo na druge destinacije. Po številu prepeljanih potnikov je bila ta destinacija na ljubljanskem letališču osma po vrsti za Istanbulom, Frankfurtom, Londonom Stansted, Parizom, Amsterdamom, Zürichom in Münchnom.

Z drugim bruseljskim letališčem, Charleroi, je ljubljansko letališče povezano z nizkocenovnim prevoznikom Wizz Air, ki je lani na tej povezavi prepeljal 33.642 potnikov. WizzAir, ki je sprva za to zimsko sezono napovedal ukinitev letov, se je po stečaju Adrie odločil obdržati povezavo tudi v zimski sezoni, in sicer bo od decembra dalje dvakrat do trikrat tedensko letel med Ljubljano in Charleroijem.

V Fraportu Slovenija so prepričani, da bo vozni red letenja Brussels Arlines potnikom omogočal časovno priročno nadaljevanje poti prek mreže povezav iz Bruslja, med drugim do Berlina, Kopenhagna, Lizbone, London Heathrowa, Madrida, Osla in Tel Aviva. Brussels Airlines sicer Bruselj povezuje z več kot 100 destinacijami po svetu.

Adria z jutranjimi leti, Brussels Arlines s popoldanskimi

Adria Airways je zagotavljala jutranje lete v Bruselj, Brussels Arlines pa med Ljubljano in Brusljem leti popoldan, kar je lahko za nekatere potnike manj ugodno. Krašnja je prepričan, da bo dobro polnjenje obstoječih letov pripomoglo k temu, da se bo urnik letov iz Ljubljane pozneje še izboljšal.

"Že v prvih dneh od vzpostavitve letov prevoznikov skupine Lufthanse beležimo izredno povpraševanje, kar kaže na potencial slovenskega trga, tako da so tudi ob teh voznih redih leti precej polni," je pojasnil Krašnja.

"Zelo nas veseli, da nam je praktično v mesecu dni od stečaja Adrie uspelo nadomestiti lete na štiri od petih Lufthansih baz. S tem se je v veliki meri mreža letov z ljubljanskega letališča kar precej nadomestila. Seveda mreža destinacij še ni popolna, verjamem pa, da bomo s poletnim voznim redom lahko pozdravili še kakšnega prevoznika," je dejal Krašnja.