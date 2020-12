Brnik izgublja še eno povezavo

Povezavo med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in berlinskim letališčem Tegel je Easyjet vzpostavil na začetku avgusta 2018, to pa je bila v zadnjih letih tudi edina povezava slovenske prestolnico z nemško, poroča STA.

Po spomladanski prekinitvi letalskega potniškega prometa ob zaprtju javnega življenja po Evropi in svetu zaradi pandemije covid-19 je Easyjet poleti povezavo obnovil, a jo z letošnjim novembrom začasno ukinil. Zdaj je to ukinitev spremenil v dokončno.

Zapustili tudi Dubrovnik in Split

Foto: Reuters Poleg povezave med brniškim letališčem in zdaj novim berlinskim letališčem Berlin-Brandenburg je Easyjet po pisanju Ex-Yu Aviation ukinil še štiri sezonske povezave s hrvaškimi obmorskimi turističnimi središči. Tako prihodnje poletje ne bo poletov med Benetkami in Splitom ter Dubrovnikom, med Liverpoolom in Puljem ter med Lutonom in Zadrom. Nekaj povezav med Otokom in hrvaško obalo so ukinili že pred tem, poroča STA.

Ostaja pa prevoznik za zdaj pri načrtih, da s februarjem obnovi povezavo med Gatwickom in Ljubljano, medtem ko naj bi na napovedani novi povezavi z Lutonom začel leteti konec marca. Polete na londonsko letališče Stansted je medtem ukinil, saj tam nima več svoje baze.

Zelo malo prometa

Promet na Letališču Jožeta Pučnika je v teh tednih zelo skromen. Po tem, ko je v teh dneh polete v Podgorico obnovil Montenegro Airlines, v Ljubljano letijo štirje prevozniki, poleg omenjenega še Air Serbia, Turkish Airlines in Lufthansa. Slovensko prestolnico povezujejo z Beogradom, Istanbulom in Frankfurtom.

Kot je pred dnevi v pogovoru za STA povedal direktor upravljavca ljubljanskega letališča Fraport Slovenija Zmago Skobir, bodo na letališču letos dosegli le 19 odstotkov načrtovanega oziroma 17 odstotkov lanskega prometa, kar je podobno kot na drugih evropskih letališčih. Oskrbeli bodo manj kot 300 tisoč potnikov, medtem ko so jih načrtovali 1,5 milijona.

Prihodnje leto na ljubljanskem letališču pričakujejo od 700 tisoč do 800 tisoč potnikov. Skobir računa, da bodo prevozniki, s katerimi sodelujejo, postopoma z izboljšanjem epidemiološke situacije in sproščanjem omejitev glede prehajanja državnih mej ponovno začeli vzpostavljati linije. Štirinajst prevoznikov že prodaja letalske vozovnice za načrtovane povezave z Ljubljano, kar Skobirja navdaja z optimizmom.