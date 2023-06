Britanska centralna banka z novim dvigom obrestne mere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska centralna banka Bank of England je danes ključno obrestno mero zvišala za 0,5 odstotne točke na pet odstotkov, kar je nova najvišja raven v skoraj 15 letih, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre za trinajsti zaporedni dvig ključne obrestne mere. Ekonomisti so pričakovali manjši dvig.

Povišanje za 0,5 odstotne točke je bilo največje povišanje po letošnjem februarju, kar je presenetilo ekonomiste, ki so pričakovali dvig za 0,25 odstotne točke, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, vendar je inflacija še vedno previsoka in s tem se moramo spopasti," je ob dvigu dejal guverner britanske centralne banke Andrew Bailey.

Britancem bo življenje še težje

Zvišanje ključne obrestne mere bo po navedbah dpa najverjetneje še okrepilo krizo na Otoku. Sledilo bo namreč zvišanje obrestnih mer pri poslovnih bankah, vezanih na kreditne kartice, hipotekarna in druga posojila. To bo še otežilo življenja Britancev, ki jih močno pestijo podražitve življenjskih potrebščin ter stanovanjskih in transportnih stroškov.

"Zavedamo se, da je to težko. Veliko ljudi s hipotekami ali posojili bo razumljivo zaskrbljenih, vendar če zdaj ne dvignemo obrestnih mer, bi bilo lahko kasneje še slabše," je dejal Bailey.

Odločitev o vnovičnem dvigu obrestne mere je padla dan po tem, ko so podatki pokazali, da je letna inflacija na Otoku maja ostala pri 8,7 odstotka, kar je v nasprotju s pričakovanji o upočasnitvi. Stopnja inflacije je najvišja med državami skupine G7, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Osnovna inflacija, ki ne vključuje stroškov hrane in energije, se je maja povzpela na 7,1 odstotka, kar je največ v več kot treh desetletjih.

Odločitev o dvigu ključne obrestne mere sta danes sporočili tudi švicarska in norveška centralna banka. Prva je ključno obrestno mero zvišala za 0,25 odstotne točke na 1,75 odstotka, druga pa se je odločila za dvig v višini 0,5 odstotne točke na 3,75 odstotka.

Prvič po marcu 2021 je danes ključno obrestno mero dvignila tudi Turška centralna banka. Zvišala jo je za 6,5 odstotne točke na 15 odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz banke so sporočili, da bodo nadaljevali z zaostrovanjem denarne politike, dokler se inflacija ne zniža. Turčija se tako odmika od dosedanjega nenavadnega pristopa k boju z inflacijo.