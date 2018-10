Boscarol se seli v tujino, a se širi tudi doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Za zdaj selimo samo proizvodnjo. Glede morebitne selitve razvoja v tem trenutku ne bi rad dajal komentarjev. Ne nameravam pa čakati, da me nacionalizirajo," je nedavno napovedal lastnik Pipistrela Ivo Boscarol.

V ajdovskem Pipistrelu so začeli napovedano selitev dela proizvodnje v Italijo. A ne zaradi vladnih načrtov o dodatni obdavčitvi kapitalskih dobičkov in groženj z nacionalizacijo, kot je nedavno dejal njegov lastnik Ivo Boscarol. Selitev je bila namreč načrtovana že v obdobju Pahorjeve vlade. Se pa širijo tudi v Sloveniji, saj bodo v Vipavi kmalu zagnali proizvodnjo modela panthera.

Podjetje Pipistrel iz Ajdovščine je minuli teden uresničilo napoved njenega lastnika Iva Boscarola, da bo preselilo proizvodnjo večine modelov ultralahkih letal in 40 svojih zaposlenih v italijansko Gorico. "Selitev se je delno že uresničila, nekateri procesi pa so še v izvajanju," nam je na naše poizvedovanje odgovorila Taja Boscarol iz Pipistrelove službe za stike z javnostjo.

"Za zdaj selimo samo proizvodnjo. O morebitni selitvi razvoja v tem trenutku ne bi rad dajal komentarjev. Ne nameravam pa čakati, da me nacionalizirajo," je v pogovornem večeru Inštituta za mladinsko politiko Občine Ajdovščina pred 14 dnevi napovedal Boscarol. Zatrdil je, da je bil to njegov zadnji javni nastop v Sloveniji in da se v medijih ne bo več pojavljal, saj "je škoda moje energije, da bi prepričeval prepričane".

Čeprav je Boscarol selitev čez mejo načrtoval že več let je odločitev po njegovih besedah sprejel zaradi vladnih načrtov o vključitvi kapitalskih dobičkov v dohodninsko osnovo in groženj podjetnikom z nacionalizacijo.

Selitev načrtoval že v času Pahorjeve vlade

Odločitev o selitvi na lokacijo ob letališče v Rojcah pri Gorici je namreč Boscarol sprejel že v obdobju vlade Boruta Pahorja. Temeljni kamen za novo tovarno letal čez mejo so postavili spomladi 2012.

Kot je takrat pojasnjeval, je bil eden izmed razlogov selitve bilateralna pogodba o varnosti letalskega prometa, ki jo ima Italija sklenjeno z ZDA, Slovenija pa ne. Ta je namreč ključna za izdelavo letal za ameriški trg. V Ajdovščini zaradi pomanjkanja zazidljivih površin tudi ni mogel več širiti svoje dejavnosti.

Polaganje temeljnega kamna za novo tovarno letal v Rojcah pri Gorici leta 2012. Foto: STA Na italijanskem letališču imajo na voljo tudi več letalnih dni za testiranje letal, kot jim ga zaradi pogoste burje zagotavlja ajdovsko letališče. Prav tako je električna priključna moč objekta zelo velika, kar jim omogoča testiranje električnih letal. Že pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami je napovedoval, da bo v Gorici do konca leta zaposlil okrog 50 delavcev, v dveh do treh letih pa bo z dozidavo še ene proizvodne hale tam zaposlenih okoli 200 ljudi.

Selitev proizvodnje torej ni povezana z novoimenovano Šarčevo vlado in pretiranimi izjavami poslanca Levice Mihe Kordiša, ki je slovenskim podjetnikom na Twitterju grozil z nacionalizacijo.

Iz službe za odnose z javnostmi so nam pojasnili, da bodo v Italiji proizvajali dva od osmih modelov.

Pet milijonov nepovratnih finančnih spodbud

Ajdovsko podjetje je v zadnjih 15 letih pridobilo tudi subvencije državnih institucij. Med drugim za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, za program tehnološkega razvoja, spodbujanje neposrednih investicij v gradnjo poslovnih con v občini Ajdovščina, davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter programov usposabljanja in zaposlovanja.

Boscarolovo podjetje Pipistrel je v zadnjih 15 letih prek razpisov prejelo več kot pet milijonov evrov nepovratnih finančnih spodbud. Večino v obdobju od leta 2007 do leta 2014. Foto: STA Po podatkih spletne aplikacije Erar je razvidno, da je Boscarolovo podjetje v zadnjih 15 letih prek razpisov prejelo več kot pet milijonov evrov nepovratnih finančnih spodbud. Večino v obdobju od leta 2007 do leta 2014. Najbolj sta bili radodarna javna agencija za tehnološki razvoj in ministrstvo za gospodarstvo.

Gospodarsko ministrstvo smo vprašali koliko od teh razpisov Boscarola še zavezuje, da mora proizvodnjo ohraniti v Sloveniji oziroma koliko subvencij bo moral zaradi selitve v tujino vrniti? Običajno prejemnik v petih letih od konca projekta ne sme bistveno spreminjati projekta (na primer selitev podjetja v tujino in drugo), na podlagi katerega so mu bila sredstva dodeljena.

Podjetje Pipistrel se je prijavljalo na razpise SPIRIT (predhodnika TIA in JAPTI), Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) in SID banke. Iz odgovorov gospodarskega ministrstva je razvidno:

- Pipistrel do Slovenskega podjetniškega sklada nima več obvez glede ohranitve lokacije v Sloveniji.

- Pipistrel ima do SPIRIT obveze pri dveh razpisih. Na razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2018 je prejel 13.137 evrov. Na razpisu mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2007 je prejel 44.267 evrov.

- Podjetje Pipistrel je 20. julija letos s SID banko podpisalo pogodbo za financiranje projekta "Certifikacija in industrializacija 4-sedežnega letala Panthera", ki mora biti uresničeno na območju Slovenije. Vrednost načrtovanih stroškov je 8.550 evrov, vrednost posojila pa sedem milijonov evrov. Višina dodeljene državne pomoči je znašala 54.305 evrov. V primeru kršitve pogodbe bi moral Pipistrel vrniti glavnico in državno pomoč.

Foto: STA Iz SID banke so dodali, da projekt po zadnjih poročilih podjetja poteka brez zapletov. "Podjetje tudi ne razmišlja, da bi v prihodnje razvoj in proizvodnjo panthere preselilo v tujino," so še sporočili.

Proizvodnjo širijo v Vipavi

Da proizvodnje modela panthera nikdar niso nameravali seliti v Italijo so nam zatrdili tudi v Pipistrelu. Zato so lani v Vipavi kupili 4.500 kvadratnih metrov velik poslovni prostor, ki ga sedaj preurejajo za namene proizvodnje panthere. Pripraviti ga želijo do roka, ko bo certifikacija končana in bodo lahko začeli proizvodnjo letala.