Bomo v vseh državah EU lahko končno kupovali enako Nutello?

Evropske institucije so sredi minulega meseca dosegle dogovor o prepovedi prodaje dvojne kakovosti vseh izdelkov znotraj Evropske unije. Ta bo posodobil direktivo o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu, ki naj bi zagotovila enako kakovost proizvodov v celotni EU. Dogovor morata v prihodnjih tednih potrditi še Svet EU in Evropski parlament.

O vprašanju dvojne kakovosti proizvodov govorimo, kadar se izdelki, ki se tržijo pod isto blagovno znamko in embalažo, razlikujejo po svoji sestavi ali značilnostih. Vse pomembne razlike bodo morale biti po novem na embalaži jasno označene in potrošnikom vidne ob samem nakupu.

Izdelki iste blagovne znamke z različno kakovostjo

V zadnjih letih so se namreč zgodila razkritja dvojne kakovosti izdelkov pri številnih blagovnih znamkah multinacionalk iz prehrambne industrije, kjer potrošniki niso vedeli, da v svoji državi ob nakupu priznanih blagovnih znamk za isto ali še višjo ceno kupujejo izdelke slabše kakovosti.

Različna testiranja in raziskave, ki so jih opravili v več članicah EU, zlasti v vzhodni in srednji Evropi, so namreč pokazala, da imajo izdelki, ki so bili oglaševani in so jih prodajali pod isto blagovno znamko in na videz v enaki embalaži, različno sestavo, s tem pa so potrošniki oškodovani.

Korporacije trdijo, da izdelke prilagajajo različnim okusom potrošnikov

Prehranske korporacije se pred očitki o dvojni kakovosti hrane za zahodni in vzhodni trg vztrajno branijo z argumentom, da morajo svoje izdelke prilagajati specifičnemu okusu potrošnikov iz posameznih držav.

Razlike se pojavljale tako pri prehrambenih izdelkih, kot so ribje palčke, juhe v vrečkah, kava, sladke pijače, kot tudi pri drugih izdelkih, na primer pralnih praških, kozmetičnih izdelkih in izdelkih za nego dojenčkov. V nekaterih državah članicah se izdelki prodajajo na primer z različno vsebnostjo mesa ali rib, z večjo vsebnostjo maščob ali različno obliko sladila kot v drugih državah članicah.

Podjetja, ki bodo kršila dogovor, bodo pristala na črnem seznamu

V Bruslju so se dogovorili tudi za varovalko, s katero mora Evropska komisija v roku dveh let opraviti oceno učinkovitosti novih pravil in podjetja, ki bodo kršila dogovor, dodati na črni seznam podjetij z nepoštenimi poslovnimi praksami.

Direktiva še določa, da bodo proizvajalci, ki na trg EU plasirajo dvojno kakovost izdelkov, kaznovani s kaznijo v višini do štiriodstotnega letnega prometa proizvajalca.

Kaj dogovor pomeni v praksi?

Po tem dogovoru bi morali biti vsi proizvodi v državah EU enake kakovosti. To zdaj ni bila praksa vseh proizvajalcev, saj so bili nekateri proizvodi v bogatejših zahodnih državah EU bolj kakovostni kot tisti, ki so jih prodajali v vzhodnih državah EU.

Med takšnimi je priljubljeni lešnikov namaz znamke Nutella italijanskega proizvajalca Ferrero, ki v vzhodnih državah EU ni enak tistemu, kupljenemu v Italiji ali Nemčiji. Na slovenskih policah praviloma najdemo izdelek, proizveden v Ferrerovi tovarni na Poljskem.

ZPS: Definicije, kaj je to značilna razlika v kakovosti, še ni



"O dvojni kakovosti dogovor pravi, da lahko obstaja dvojna kakovost, kadar je izdelek v prometu pod isto blagovno znamko, a se značilno (signifikantno) razlikuje na trgih držav članic. Definicije, kaj je to značilna razlika v kakovosti, pa še ni," so nam pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Nutella z okusom kakava ali lešnikov

Razlike med priljubljenim lešnikovim namazom je pred leti pokazala raziskava na Hrvaškem. Medtem ko je Nutella, kupljena na Hrvaškem, vsebovala sirotko v prahu in manjši delež posnetega mleka v prahu, je Nutella z nemških prodajnih polic vsebovala samo mleko v prahu. Zaznali so tudi razliko v barvi, konsistenci, vonju in okusu namaza. Hrvaška Nutella je bila bolj sladka, bolj gosta in z okusom kakava, nemška Nutella pa je bila temnejše barve, z okusom lešnikov in lažje mazljiva.

Foto: Reuters Vzorce namaza te znamke iz različnih držav EU je primerjala tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Test v akreditiranem laboratoriju z akreditiranimi senzoričnimi preizkuševalci je pokazal presenetljivo podobnost vzorcev iz tovarn na Poljskem in v Italiji, tisti iz Nemčije pa je imel nekoliko bolj okus po kakavu. "Razlike med kremnimi namazi znamke Nutella sicer obstajajo, prav zagotovo pa ne moremo trditi, da je kateri od vzorcev bistveno kakovostnejši. Izbira je torej odvisna od posameznika, nekaterim je ljubši okus po kakavu, spet drugi imajo raje okus po lešnikih," so ugotovili.

Nutella je samo eden izmed takšnih izdelkov. Različno sestavo so med drugim ugotovili pri kokakoli, mehčalcih za perilo znamke Lenor, otroških plenicah znamke Pampers ...