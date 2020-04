Bomo Slovenci pomagali Hrvatom reševati turistično sezono?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epidemija novega koronavirusa je prizadela vse gospodarske panoge, zaradi prepovedi potovanj še posebej močno turizem. Poznavalci prav turističnemu in gostinskemu sektorju napovedujejo najpočasnejše okrevanje. To pa bi težke posledice pustilo tudi v eni izmed turistično najbolj privlačnih destinacij v Evropi. Turizem je namreč za našo južno sosedo ključna gospodarska panoga, saj prispeva petino k bruto domačemu proizvodu (BDP). Zaradi posledic pandemije je v dobrem mesecu dni službe na Hrvaškem izgubilo že več kot 21 tisoč ljudi.

Na katere države najbolj računa Hrvaška?

Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković je na družbenem omrežju Twitter sporočil, da se je v luči današnje videokonference voditeljev članic EU, ki bodo poskušali poenotiti stališča do strategije za okrevanje po pandemiji, včeraj po telefonu slišal z nekaterimi voditelji EU.

Govoril je z nemško kanclerko Angelo Merkel, avstrijskim premierjem Sebastianom Kurzem, madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in slovenskim premierjem Janezom Janšo. O možnostih prihoda čeških turistov na Hrvaško je Plenković že pretekli teden razpravljal s češkim kolegom Andrejem Babišem.

Uoči sutrašnje videokonferencije #EUCO održao sam 📞 konzultacije s premijerima @JJansaSDS 🇸🇮 i Viktorom Orbanom 🇭🇺. Razgovarali smo mjerama u borbi protiv #COVID19, održavanju #ZagrebSummit i zajedničkim mjerama za turistički sektor. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 22, 2020

Na Češkem na primer načrtujejo, da bi turisti z zdravniškimi potrdili, da niso okuženi z novim koronavirusom, prihajali na Hrvaško s posebnimi letali v Split in Dubrovnik ali z avtomobili po določenih cestnih koridorjih, ne da bi potem morali v obvezno 15-dnevno samoizolacijo ali karanteno. Čehi ocenjujejo, da sta Hrvaška in Slovenija epidemiološko najvarnejši državi.

Foto: STA Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je odgovoril, da gre za pričakovan poskus čeških turističnih agencij, da bi ponovile dozdajšnje dobre poslovne rezultate na Hrvaškem. Strinja se, da so strogi hrvaški zdravstveni ukrepi za zajezitev epidemije v državi prispevali k podobi Hrvaške kot ene izmed najvarnejših držav, kar zadeva okužbe z novim koronavirusom.

O predlogih za reševanje slovenskega turizma se je včeraj s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom pogovarjal tudi Janša, je sporočil prek Twitterja.

Pogovor s predsednikom #EUCO @eucopresident pred jutrišnjim video vrhom #EU. O boju s #koronavirus, izhodnih strategijah, preoblikovanju naslednjega 7 letnega proračuna EU, fondu za obnovo, simetričnem financiranju posledic epidemije in predlogih za reševanje našega turizma. pic.twitter.com/Wek6WGOe5j — Janez Janša (@JJansaSDS) April 22, 2020

Kampe bi lahko odprli najhitreje

Minister Cappelli je pretekli teden tudi razkril, da možnosti za reševanje letošnje turistične sezone vidijo najprej v namestitvah v kampih ter v osamljenih hišah v naravi ter v navtičnem turizmu. Dodal je, da bodo namestitve morda lahko zagotovili tudi nekateri hoteli, ki imajo pogoje za izvajanje vseh epidemioloških ukrepov.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da bodo imeli letos po najbolj optimistični različici od 20 do 25 odstotkov lanskih turističnih prihodkov, ko so presegli deset milijard evrov. Množičnega prihoda turistov, kakršnemu so bili priča v prejšnjih letih, pa ne pričakujejo pred velikonočnimi prazniki leta 2021.

Okuženih skoraj dva tisoč ljudi

Na Hrvaškem so do zdaj na okužbo z novim koronavirusom testirali več kot 27 tisoč ljudi. Okuženih je 1.950 ljudi, umrlo jih je 48. V bolnišnicah je 314 pacientov, zdravljenje z ventilatorjem pa potrebuje 19 ljudi. Koronavirusno bolezen 19 je premagalo 869 ljudi.

Hrvaška načrtuje, da bo prvo fazo rahljanja strogih omejitvenih ukrepov izvedla v ponedeljek, v začetku maja pa bosta sledili še drugi dve fazi. Več podrobnosti bo znanih po današnji seji vlade.