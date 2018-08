Boljši časi za Novo KBM

Oglasno sporočilo

Pred Novo KBM, pod tujim lastništvom ameriškega sklada Apollo in evropske banke za obnovo in razvoj, svetli časi.

Poleg dobrih poslovnih rezultatov širi mrežo partnerjev in poslovanja. Po junijskem sprejemu v Mariboru ob odprtju Festivala Lent je tokrat v okviru pokroviteljstva Festivala Ljubljana tudi v središču prestolnice organizirala krasen sprejem za poslovne partnerje, ki so dogodek lahko izkoristili za izmenjavo idej, mreženje, analizo gospodarskih trendov in bančništva v Sloveniji.

Matej Falatov Član uprave Matej Falatov je ob tem poudaril, da ima banka vizijo postati najboljša slovenska banka do leta 2020: "Nova KBM bo še naprej ponuja odlične storitve in izpolnjevala visoka pričakovanja ter ambicije tako pri razvoju podjetij kakor tudi na področju osebnih financ. Zato bomo neomajno nadaljevali z izboljšavami, ki olajšajo življenje in poslovanje."

Nova KBM si je ob prihodu tujega lastnika zadala jasno vizijo Najboljša banka 2020. V okviru tega pospešeno izvaja digitalizacijo in modernizacijo banke, ki je bila še nedavno na robu finančnega zloma, kar bi lahko izjemno prizadelo slovensko gospodarstvo, saj je banka z okoli 1400 zaposlenimi eden največjih zaposlovalcev.

Očitno pa banka postaja vzgled družbene odgovornosti pod tujim lastništvom, kar dokazuje tudi z dolgoletnim pokroviteljstvom kulture, športa in ostalih dogodkov.

Naročnik oglasnega sporočila je NOVA KBM d.o.o.